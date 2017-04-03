-
03.04.2017 13:55Пройдет полтора месяца, и в европейском футболе определятся чемпионы и участники еврокубков. «Бомбардир» выделяет наиболее неожиданных возможных гостей ЛЧ: новичка Бундеслиги, новые клубы Балотелли и Адебайора, а также команду с удивительным стадионом на море и самый резонансный клуб России.5
-
17.11.2016 17:00В мире современных футбольных стадионов становится сложнее представить себе трибуну для гостей, которая выглядит, как клетка или загон для скота. И все же таких мест, судя по фотогалерее «Бомбардира», все еще хватает.13
-