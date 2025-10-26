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Вторая Лига Б группа 1
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Дружба
Новости
Дружба - новости команды
Майкоп
Вторая Лига Б группа 1
Стадион:
Республиканский
Сайт:
http://www.fc-druzhba.ru
Тренер:
Александр Кайванов
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Дружба» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Дружба» – «Енисей»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
Трансляция
«Дружба» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Дружба» – «Нефтяник Избербаш»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Трансляция
«Ангушт» – «Дружба»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Ангушт» – «Дружба»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
«Дружба» – «Чайка-М»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.65
19 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
Видео
«Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру
2025.10.26 09:31
Видео
«Так не бывает!»: в FONBET Кубке России курьезно реализовали пенальти
2025.08.06 21:21
5
«ПСК» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 3.35
2025.08.05 09:00
Прогноз на точный счет матча «Динамо-2 Махачкала» – «Дружба»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 13:34
Прогноз на точный счeт матча «Дружба» – «Динамо Ставрополь»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 11:55
Прогноз на точный счeт матча «Ростов-2» – «Дружба»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 12:10
Прогноз на точный счет матча «Дружба» – «Рубин Ялта»: Вторая лига Б, 10 мая 2025
2025.05.09 11:35
«Дружба» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.95
2025.04.25 12:55
Видео
Черчесов сделал символический удар по мячу перед матчем Второй лиги
2025.03.25 12:55
1
Безработный Черчесов посетил матч Второй лиги
2025.03.24 22:15
Клуб из Таганрога выиграл турнир в дивизионе Б Второй лиги вместе с тремя «Динамо»
2024.11.10 15:34
1
«Легион» – «Дружба»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 14:37
«Дружба» – «Спартак-Нальчик»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 15:00
Футболист «Дружбы» арестован за шантаж подростка его интимным видео
2024.06.21 21:09
Еще трех судей пожизненно отстранили за получение взятки от «Чайки»
2020.12.18 22:45
1
Бояринцев и Колыванов – лучшие тренеры августа в ПФЛ
2018.09.14 07:19
Денис Попов: «Спартак» в этом году обновился удачно – и команда заиграла»
2017.04.18 14:10
8
Денис Попов: «Если бы Гинер руководил «Зенитом», то мог бы выиграть с ним Лигу чемпионов»
2017.04.18 12:23
16
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромил «Дружбу»
2016.07.02 19:51
5
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Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
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