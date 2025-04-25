26 апреля 2025 года на стадионе «Адгейский республиканский стадион Дружба» состоится матч 7-го тура России среди команд Второй лиги. В этом матче встретятся две команды, которые будут бороться за выживание в турнирной таблице. «Дружба» постарается укрепить свои позиции, а «Ангушт» будет стремиться прервать свою серию без побед в гостевых матчах.
«Дружба»
«Дружба» набрала 4 очка после 6 туров и занимает 12-е место в турнирной таблице. Несмотря на слабую форму, команда демонстрирует довольно неплохие атакующие действия, забивая в последних 5 матчах 10 голов, что составляет в среднем 2 гола за игру. Однако оборона «Дружбы» находится в неудовлетворительном состоянии, так как она пропускает в среднем 2.2 гола за матч. Несмотря на слабости в защите, «Дружба» забивает в каждом из последних 5 матчей, что может стать еe сильной стороной в предстоящем матче.
«Ангушт»
«Ангушт» после 6 туров имеет те же 4 очка и занимает 13-е место в таблице. Команда испытывает серьeзные проблемы в атаке, забив всего 4 гола в последних 5 играх (в среднем 0.8 гола за матч). В то же время защита «Ангушта» пропускает 1.4 гола за матч, что указывает на их слабости в обороне. В выездных играх «Ангушт» не знает побед в последних 5 матчах, что добавляет сложности в предстоящую встречу. Проблемы с результативностью в атаке и нестабильность на выезде ставят команду в неудобное положение.
Факты о командах
«Дружба»
- Набрала 4 очка после 6 туров и занимает 12-е место.
- В последних 5 играх «Дружба» забивает в среднем 2 гола за матч, но пропускает 2.2 гола.
- Забивает в 5 последних матчах подряд.
- Пропускает в 9 последних матчах подряд.
«Ангушт»
- Набрал 4 очка после 6 туров и занимает 13-е место.
- В последних 5 играх «Ангушт» забивает в среднем 0.8 гола за матч и пропускает 1.4 гола.
- Не забивает в 8 из 10 последних матчей.
- Проигрывает в 5 выездных матчах подряд.
Прогноз на матч «Дружба» – «Ангушт»
В предстоящем матче «Дружба» выглядит более атакующей и результативной командой, чем «Ангушт». «Дружба» может использовать свою агрессивную игру в атаке, чтобы взять контроль над матчем. Несмотря на проблемы в обороне, команда будет стремиться к победе на домашнем стадионе. В то же время «Ангушт» имеет серьeзные проблемы с результативностью, что делает их шансы на успех в выездной игре очень низкими.
Исходя из текущей формы команд, наиболее вероятный исход – победа «Дружбы», с высокой вероятностью, что обе команды смогут забить.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Дружбы» – коэффициент 1.95
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Дружбы» больше 1.5 гола – коэффициент 1.90