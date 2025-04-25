26 апреля 2025 года на стадионе «Адгейский республиканский стадион Дружба» состоится матч 7-го тура России среди команд Второй лиги. В этом матче встретятся две команды, которые будут бороться за выживание в турнирной таблице. «Дружба» постарается укрепить свои позиции, а «Ангушт» будет стремиться прервать свою серию без побед в гостевых матчах.

«Дружба»

«Дружба» набрала 4 очка после 6 туров и занимает 12-е место в турнирной таблице. Несмотря на слабую форму, команда демонстрирует довольно неплохие атакующие действия, забивая в последних 5 матчах 10 голов, что составляет в среднем 2 гола за игру. Однако оборона «Дружбы» находится в неудовлетворительном состоянии, так как она пропускает в среднем 2.2 гола за матч. Несмотря на слабости в защите, «Дружба» забивает в каждом из последних 5 матчей, что может стать еe сильной стороной в предстоящем матче.

«Ангушт»

«Ангушт» после 6 туров имеет те же 4 очка и занимает 13-е место в таблице. Команда испытывает серьeзные проблемы в атаке, забив всего 4 гола в последних 5 играх (в среднем 0.8 гола за матч). В то же время защита «Ангушта» пропускает 1.4 гола за матч, что указывает на их слабости в обороне. В выездных играх «Ангушт» не знает побед в последних 5 матчах, что добавляет сложности в предстоящую встречу. Проблемы с результативностью в атаке и нестабильность на выезде ставят команду в неудобное положение.

Факты о командах

«Дружба»

Набрала 4 очка после 6 туров и занимает 12-е место.

В последних 5 играх «Дружба» забивает в среднем 2 гола за матч, но пропускает 2.2 гола.

Забивает в 5 последних матчах подряд.

Пропускает в 9 последних матчах подряд.

«Ангушт»

Набрал 4 очка после 6 туров и занимает 13-е место.

В последних 5 играх «Ангушт» забивает в среднем 0.8 гола за матч и пропускает 1.4 гола.

Не забивает в 8 из 10 последних матчей.

Проигрывает в 5 выездных матчах подряд.

Личные встречи 40% (8) 15% (3) 45% (9) 22 Забитых мячей 21 1.1 В среднем за матч 1.05 4:2 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 2:4 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур Ангушт 0 : 3 Дружба Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур Дружба 0 : 1 Ангушт Россия. ПФЛ. Зона Юг, 29 тур Дружба 2 : 0 Ангушт Россия. ПФЛ. Зона Юг, 15 тур Ангушт 0 : 1 Дружба Россия. ПФЛ. Зона Юг, 26 тур Ангушт 0 : 1 Дружба Россия. ПФЛ. Зона Юг, 10 тур Дружба 3 : 1 Ангушт Россия. ПФЛ. Зона Юг, 17 тур Ангушт 0 : 0 Дружба Россия. ПФЛ. Зона Юг, 3 тур Дружба 1 : 3 Ангушт Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур Ангушт 1 : 0 Дружба Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 5 тур Дружба 3 : 2 Ангушт Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап, 34 тур Дружба 0 : 0 Ангушт Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап, 27 тур Ангушт 2 : 4 Дружба Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 33 тур Ангушт 2 : 0 Дружба Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур Дружба 0 : 1 Ангушт Россия. Второй Дивизион. Зона Юг, 28 тур Дружба 0 : 3 Ангушт Россия. Второй Дивизион. Зона Юг, 12 тур Ангушт 3 : 2 Дружба Россия. Второй Дивизион. Зона Юг, 21 тур Ангушт 1 : 0 Дружба Россия. Второй Дивизион. Зона Юг, 5 тур Дружба 2 : 0 Ангушт Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг, 28 тур Дружба 0 : 0 Ангушт Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг, 10 тур Ангушт 1 : 0 Дружба

Прогноз на матч «Дружба» – «Ангушт»

В предстоящем матче «Дружба» выглядит более атакующей и результативной командой, чем «Ангушт». «Дружба» может использовать свою агрессивную игру в атаке, чтобы взять контроль над матчем. Несмотря на проблемы в обороне, команда будет стремиться к победе на домашнем стадионе. В то же время «Ангушт» имеет серьeзные проблемы с результативностью, что делает их шансы на успех в выездной игре очень низкими.

Исходя из текущей формы команд, наиболее вероятный исход – победа «Дружбы», с высокой вероятностью, что обе команды смогут забить.

Рекомендованные ставки: