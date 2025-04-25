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«Дружба» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.95

25 апреля 2025 12:45
Дружба - Ангушт
26 апр. 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
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1.95
Победа «Дружбы» – коэффициент 1.95
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26 апреля 2025 года на стадионе «Адгейский республиканский стадион Дружба» состоится матч 7-го тура России среди команд Второй лиги. В этом матче встретятся две команды, которые будут бороться за выживание в турнирной таблице. «Дружба» постарается укрепить свои позиции, а «Ангушт» будет стремиться прервать свою серию без побед в гостевых матчах.

«Дружба»

«Дружба» набрала 4 очка после 6 туров и занимает 12-е место в турнирной таблице. Несмотря на слабую форму, команда демонстрирует довольно неплохие атакующие действия, забивая в последних 5 матчах 10 голов, что составляет в среднем 2 гола за игру. Однако оборона «Дружбы» находится в неудовлетворительном состоянии, так как она пропускает в среднем 2.2 гола за матч. Несмотря на слабости в защите, «Дружба» забивает в каждом из последних 5 матчей, что может стать еe сильной стороной в предстоящем матче.

«Ангушт»

«Ангушт» после 6 туров имеет те же 4 очка и занимает 13-е место в таблице. Команда испытывает серьeзные проблемы в атаке, забив всего 4 гола в последних 5 играх (в среднем 0.8 гола за матч). В то же время защита «Ангушта» пропускает 1.4 гола за матч, что указывает на их слабости в обороне. В выездных играх «Ангушт» не знает побед в последних 5 матчах, что добавляет сложности в предстоящую встречу. Проблемы с результативностью в атаке и нестабильность на выезде ставят команду в неудобное положение.

Факты о командах

«Дружба»

  • Набрала 4 очка после 6 туров и занимает 12-е место.
  • В последних 5 играх «Дружба» забивает в среднем 2 гола за матч, но пропускает 2.2 гола.
  • Забивает в 5 последних матчах подряд.
  • Пропускает в 9 последних матчах подряд.

«Ангушт»

  • Набрал 4 очка после 6 туров и занимает 13-е место.
  • В последних 5 играх «Ангушт» забивает в среднем 0.8 гола за матч и пропускает 1.4 гола.
  • Не забивает в 8 из 10 последних матчей.
  • Проигрывает в 5 выездных матчах подряд.

Личные встречи
40% (8)
15% (3)
45% (9)
22
Забитых мячей
21
1.1
В среднем за матч
1.05
4:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:4
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Ангушт
0 : 3
12.10.2024
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Дружба
0 : 1
12.06.2024
Ангушт
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 29 тур
Дружба
2 : 0
24.05.2019
Ангушт
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 15 тур
Ангушт
0 : 1
27.10.2018
Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 26 тур
Ангушт
0 : 1
08.04.2018
Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 10 тур
Дружба
3 : 1
23.09.2017
Ангушт
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 17 тур
Ангушт
0 : 0
20.11.2016
Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 3 тур
Дружба
1 : 3
12.08.2016
Ангушт
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур
Ангушт
1 : 0
08.11.2015
Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 5 тур
Дружба
3 : 2
18.08.2015
Ангушт
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап, 34 тур
Дружба
0 : 0
05.06.2015
Ангушт
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап, 27 тур
Ангушт
2 : 4
29.04.2015
Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 33 тур
Ангушт
2 : 0
31.05.2013
Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур
Дружба
0 : 1
16.10.2012
Ангушт
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг, 28 тур
Дружба
0 : 3
25.04.2012
Ангушт
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг, 12 тур
Ангушт
3 : 2
13.07.2011
Дружба
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг, 21 тур
Ангушт
1 : 0
19.08.2010
Дружба
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг, 5 тур
Дружба
2 : 0
06.05.2010
Ангушт
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг, 28 тур
Дружба
0 : 0
13.09.2009
Ангушт
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг, 10 тур
Ангушт
1 : 0
27.05.2009
Дружба
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Прогноз на матч «Дружба» – «Ангушт»

В предстоящем матче «Дружба» выглядит более атакующей и результативной командой, чем «Ангушт». «Дружба» может использовать свою агрессивную игру в атаке, чтобы взять контроль над матчем. Несмотря на проблемы в обороне, команда будет стремиться к победе на домашнем стадионе. В то же время «Ангушт» имеет серьeзные проблемы с результативностью, что делает их шансы на успех в выездной игре очень низкими.

Исходя из текущей формы команд, наиболее вероятный исход – победа «Дружбы», с высокой вероятностью, что обе команды смогут забить.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Дружбы» – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Дружбы» больше 1.5 гола – коэффициент 1.90

1.95
Победа «Дружбы» – коэффициент 1.95
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Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Ангушт Дружба
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