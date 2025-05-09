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Прогноз на точный счет матча «Дружба» – «Рубин Ялта»: Вторая лига Б, 10 мая 2025

09 мая 2025 11:32
Дружба - Рубин Я
10 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
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6.5
Точный счёт 1:2 в пользу «Рубин Ялта»
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10 мая состоится матч Второй лиги Б между хозяевами поля и командой «Рубин Ялта». Обе команды подходят к игре с разным настроем: «Дружба» старается выйти из зоны аутсайдеров благодаря сильной атаке, а «Рубин Ялта» стремится закрепиться в верхней части таблицы, делая ставку на выездную надeжность. Встреча обещает быть интересной с хорошими шансами увидеть результативный футбол.

«Дружба»

«Дружба» после 8 туров располагается на 11-й строчке с 8 очками. Команда демонстрирует высокую результативность в последних турах: за 5 матчей забито 10 голов, что является одним из лучших показателей в лиге на этом отрезке. Однако оборона остаeтся слабым звеном – 8 пропущенных мячей за те же 5 игр показывают уязвимость защиты. Особенно стоит отметить, что «Дружба» забивает в каждом из последних 6 матчей, что подтверждает хорошую форму атакующей линии.

«Рубин Ялта»

«Рубин Ялта» после 8 туров набрал 11 очков и занимает 8-е место. Команда строит игру вокруг дисциплины и организованности, особенно в гостевых матчах, где она не проигрывает в 9 из последних 11 встреч. В последних 5 турах «Рубин» забил 4 гола и пропустил столько же, что говорит о прагматичной игре без лишнего риска. Атака действует аккуратно, но защита даeт хороший фундамент, позволяя набирать очки даже в сложных матчах.

Факты о командах:

«Дружба»

  • Забивает в 6 последних матчах.
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей.
  • В среднем 2.00 гола за матч в атаке, 1.60 – пропущенных (последние 5 игр).

«Рубин Ялта»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних выездных матчей.
  • В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 0.80 – пропущенных (последние 5 игр).
  • 11 очков после 8 туров.

Личные встречи
80% (4)
0% (0)
20% (1)
10
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
0.4
4:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  4:0
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Дружба
4 : 0
10.05.2025
Рубин Я
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Рубин Я
1 : 0
26.10.2024
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3 : 0
24.06.2024
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09.09.2023
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2 : 1
29.07.2023
Рубин Я

Прогноз на матч «Дружба» – «Рубин Ялта»

«Дружба» показывает впечатляющую результативность в атаке, но уязвимость в обороне остаeтся серьeзным минусом. «Рубин Ялта», напротив, играет осторожно и стабильно на выезде, акцентируя внимание на надeжной защите. Матч, вероятнее всего, получится упорным, с возможностью обмена голами. Однако учитывая оборонительную тактику гостей и нестабильность защиты хозяев, наиболее вероятным видится минимальная победа «Рубина Ялта» при равной игре.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Рубин Ялта».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Рубин Ялта» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Победа «Рубин Ялта» – коэффициент 2.30

6.5
Точный счёт 1:2 в пользу «Рубин Ялта»
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Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Рубин Я Дружба
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