10 мая состоится матч Второй лиги Б между хозяевами поля и командой «Рубин Ялта». Обе команды подходят к игре с разным настроем: «Дружба» старается выйти из зоны аутсайдеров благодаря сильной атаке, а «Рубин Ялта» стремится закрепиться в верхней части таблицы, делая ставку на выездную надeжность. Встреча обещает быть интересной с хорошими шансами увидеть результативный футбол.

«Дружба»

«Дружба» после 8 туров располагается на 11-й строчке с 8 очками. Команда демонстрирует высокую результативность в последних турах: за 5 матчей забито 10 голов, что является одним из лучших показателей в лиге на этом отрезке. Однако оборона остаeтся слабым звеном – 8 пропущенных мячей за те же 5 игр показывают уязвимость защиты. Особенно стоит отметить, что «Дружба» забивает в каждом из последних 6 матчей, что подтверждает хорошую форму атакующей линии.

«Рубин Ялта»

«Рубин Ялта» после 8 туров набрал 11 очков и занимает 8-е место. Команда строит игру вокруг дисциплины и организованности, особенно в гостевых матчах, где она не проигрывает в 9 из последних 11 встреч. В последних 5 турах «Рубин» забил 4 гола и пропустил столько же, что говорит о прагматичной игре без лишнего риска. Атака действует аккуратно, но защита даeт хороший фундамент, позволяя набирать очки даже в сложных матчах.

Факты о командах:

«Дружба»

Забивает в 6 последних матчах.

Пропускает в 9 из 11 последних матчей.

В среднем 2.00 гола за матч в атаке, 1.60 – пропущенных (последние 5 игр).

«Рубин Ялта»

Не проигрывает в 9 из 11 последних выездных матчей.

В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 0.80 – пропущенных (последние 5 игр).

11 очков после 8 туров.

Личные встречи 80% (4) 0% (0) 20% (1) 10 Забитых мячей 2 2 В среднем за матч 0.4 4:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 4:0 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур Дружба 4 : 0 Рубин Я Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур Рубин Я 1 : 0 Дружба Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур Дружба 3 : 0 Рубин Я Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур Рубин Я 0 : 1 Дружба Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур Дружба 2 : 1 Рубин Я

Прогноз на матч «Дружба» – «Рубин Ялта»

«Дружба» показывает впечатляющую результативность в атаке, но уязвимость в обороне остаeтся серьeзным минусом. «Рубин Ялта», напротив, играет осторожно и стабильно на выезде, акцентируя внимание на надeжной защите. Матч, вероятнее всего, получится упорным, с возможностью обмена голами. Однако учитывая оборонительную тактику гостей и нестабильность защиты хозяев, наиболее вероятным видится минимальная победа «Рубина Ялта» при равной игре.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Рубин Ялта».

Рекомендованные ставки: