Россия. Кубок. 2026/2027 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1. 2026 Россия. Кубок. 2025/2026 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1. 2025 Россия. Кубок. 2024/2025 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1. 2024 Россия. Кубок. 2023/2024 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1. 2023 Россия. Кубок. 2022/2023 Россия. Вторая лига. Группа 1. 2022/2023 Россия. ФНЛ 2. Группа 1. 2021/2022 Россия. Кубок. 2021/2022 Россия. Кубок. 2020/2021 Россия. ПФЛ. Группа 1. 2020/2021 Россия. Кубок. 2019/2020 Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2019/2020 Россия. Кубок. 2018/2019 Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2018/2019 Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2017/2018 Россия. Кубок. 2017/2018 Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2016/2017 Россия. Кубок. 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2015/2016 Россия. Кубок. 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап. 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2014/2015 Россия. Кубок. 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2013/2014 Россия. Кубок. 2013/2014 Россия. Кубок. 2012/2013 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Юг. 2011/2012 Россия. Кубок. 2010/2011 Россия. Второй Дивизион. Зона Юг. 2010 Россия. Кубок. 2009/2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг. 2009