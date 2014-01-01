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    Дружба - результаты

    Город Майкоп
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 1
    Сайт http://www.fc-druzhba.ru
    Стадион Республиканский
    Тренер Ашамаз Шаков
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    18 тур
    		13 ноября, воскресенье 15:00 Дружба 1:0 Спартак-Нальчик
    17 тур
    		9 ноября, среда 14:00 Форте 2:1 Дружба
    16 тур
    		4 ноября, пятница 15:00 Дружба 4:0 Ессентуки
    15 тур
    		29 октября, суббота 16:30 Чайка 1:0 Дружба
    14 тур
    		22 октября, суббота 15:00 Дружба 1:0 СКА
    13 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Черноморец 6:1 Дружба
    12 тур
    		8 октября, суббота 16:00 Дружба 1:0 Легион
    11 тур
    		1 октября, суббота 16:00 Дружба 0:1 Машук-КМВ
    10 тур
    		25 сентября, воскресенье 15:00 Алания-2 1:3 Дружба
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 18:00 Дружба 2:3 Кубань Холдинг
    20 тур
    		10 сентября, суббота 18:00 Дружба 0:1 Биолог-Новокубанск
    7 тур
    		3 сентября, суббота 18:30 Дружба 3:3 Ротор
    6 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Спартак-Нальчик 1:1 Дружба
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 17:00 Дружба 1:2 Форте
    4 тур
    		13 августа, суббота 16:00 Ессентуки 0:2 Дружба
    3 тур
    		7 августа, воскресенье 18:00 Дружба 0:1 Чайка
    2 тур
    		30 июля, суббота 17:00 СКА 2:0 Дружба
    1 тур
    		24 июля, воскресенье 18:00 Дружба 0:0 Динамо
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