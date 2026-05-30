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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Севастополь - Дружба
Севастополь - Дружба: обзор матча 30 мая 2026
Севастополь
30.05.2026, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
0 : 0
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