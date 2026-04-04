Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дружба - Динамо-2 Мх: обзор матча 04 апреля 2026

Дружба
04.04.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
2 : 1
Завершен
Динамо-2 Мх
78' З. Датиев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Дружба - Динамо-2 Мх
Завершен
ГОЛ! 1:0! Заур Датиев
78'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дружба
1
Тамерлан Хачиров
ВР
44
Сослан Черджиев
ЛЗ
27
Эдди Цанава
ЛЗ
70
Темир Хуако
ЛЗ
15
Аркадий Солоп
ЦЗ
99
Кирилл Юшко
ПЗ
63
Заид Коблев
ПЗ
65
Заур Датиев
ПЗ
7
Амир Конов
ЛП
13
Аскер Делок
ПП
52
Инвер Казаров
ЦФ
Главный тренер
Александр Кайванов
Динамо-2 Мх
39
Гаджи Ибрагимов
ВР
4
Вагаб Будайханов
ПЗ
66
Али Гулин
ПЗ
28
Амин Гокгозов
ЛП
18
Андрей Ляшов
ЦП
20
Даниял Алиев
ПП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
98
Гаджи Будунов
ЦФ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Дружба
77
Nikita Shustov
ЦЗ
19
Vyacheslav Ru
ЦЗ
4
Мадин Кобж
ЦЗ
77
Тамирлан Едыгов
ЦЗ
10
Артур Зезарахов
ЦЗ
8
Тамирлан Хахов
ЦЗ
97
Алан Хапиштов
ЦЗ
20
Даниил Антоненко
ЦЗ
22
Ренат Тляшок
ЦЗ
Динамо-2 Мх
31
Богатыр Ражбудинов
ЦЗ
97
Камиль Таштемиров
ЦЗ
91
Рамазан Алиев
ЦЗ
49
Ислам Михтеев
ЦЗ
25
Хабиб Агаларов
ЦЗ
3-2-2-1
1
Хачиров
44
Черджиев
27
Цанава
15
Солоп
70
Хуако
65
Датиев
7
Конов
13
Делок
52
Казаров
2-3-2
39
Ибрагимов
66
Гулин
4
Будайханов
20
Алиев
18
Ляшов
28
Гокгозов
98
Будунов
11
Магомедов
Остались в запасе
Дружба
Динамо-2 Мх
77
Nikita Shustov
ЦЗ
19
Vyacheslav Ru
ЦЗ
4
Мадин Кобж
ЦЗ
77
Тамирлан Едыгов
ЦЗ
10
Артур Зезарахов
ЦЗ
8
Тамирлан Хахов
ЦЗ
97
Алан Хапиштов
ЦЗ
20
Даниил Антоненко
ЦЗ
22
Ренат Тляшок
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кайванов
31
Богатыр Ражбудинов
ЦЗ
97
Камиль Таштемиров
ЦЗ
91
Рамазан Алиев
ЦЗ
49
Ислам Михтеев
ЦЗ
25
Хабиб Агаларов
ЦЗ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Остались в запасе
77
Nikita Shustov
ЦЗ
19
Vyacheslav Ru
ЦЗ
4
Мадин Кобж
ЦЗ
77
Тамирлан Едыгов
ЦЗ
10
Артур Зезарахов
ЦЗ
8
Тамирлан Хахов
ЦЗ
97
Алан Хапиштов
ЦЗ
20
Даниил Антоненко
ЦЗ
22
Ренат Тляшок
ЦЗ
Остались в запасе
31
Богатыр Ражбудинов
ЦЗ
97
Камиль Таштемиров
ЦЗ
91
Рамазан Алиев
ЦЗ
49
Ислам Михтеев
ЦЗ
25
Хабиб Агаларов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кайванов
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Статистика матча Дружба - Динамо-2 Мх
Всего ударов по воротам
15
3
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
0
Нарушения
5
17
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
3
0
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
Новости команд
Все
Дружба
Динамо-2 Мх
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Дружба» – «Чайка-М»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.65
19 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Дружба» – «Чайка-М»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.65
19 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру
2025.10.26 09:31
«Так не бывает!»: в FONBET Кубке России курьезно реализовали пенальти
2025.08.06 21:21
5
«ПСК» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 3.35
2025.08.05 09:00
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Ростов-2» – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.98
29 мая
«Победа» – «Динамо-2» Махачкала: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Дружба
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Дружба
2 : 2
04.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Кызылташ
3 : 2
27.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Дружба
2 : 2
04.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Кызылташ
3 : 2
27.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Дружба
3 : 0
20.06.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
13.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Дружба
4 : 0
06.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Рубин Я
0 : 0
13.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+