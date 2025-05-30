Футбольная драма продолжается в нижней части турнирной таблицы Второй лиги Б. 31 мая «Динамо-2 Махачкала» примет на своeм поле «Дружбу» в матче 12 тура. Хозяева переживают серьeзный кризис: всего 1 очко в 11 играх и 15 поражений подряд. Гости же находятся в зоне середняков, но в последних турах демонстрируют активный рост. Матч обещает стать очередным испытанием для самой слабой команды чемпионата и возможностью для «Дружбы» укрепить свои позиции.

«Динамо-2 Махачкала»

Кризис «Динамо-2» затянулся. Команда проигрывает на протяжении 15 матчей подряд, пропуская стабильно и много. В последних 5 играх в их ворота влетело 17 мячей – в среднем 3.4 за игру. При этом атака почти не даeт поводов для оптимизма: лишь 1 гол за 5 последних встреч и частые матчи без забитых мячей.

Лишь один футболист – Р. Алиев – отметился тремя голами за весь сезон, и на его плечи ложится почти вся надежда на атакующие действия. Однако даже он не может переломить негативную тенденцию. В домашних играх команда также уязвима и почти не создает голевых моментов, что делает еe очевидным аутсайдером встречи.

«Дружба»

Команда из Майкопа уверенно поднимается после неудачного старта сезона. В последних 5 турах «Дружба» забила 11 голов – по 2.2 в среднем за матч. Уверенные победы над «Ангуштом», «Рубином Ялта» и сухая ничья с «Динамо Ставрополь» свидетельствуют о росте уверенности и качестве игры.

Лучший бомбардир Гаджимурад Абдуллаев продолжает регулярно отличаться, и в связке с растущей стабильностью обороны (всего 4 пропущенных за 5 туров) это делает команду фаворитом матча. «Дружба» уверенно чувствует себя против аутсайдеров и стремится закрепиться в середине таблицы.

Факты о командах:

«Динамо-2 Махачкала»

15 поражений подряд

Пропускает в каждом из последних 15 матчей

В среднем 0.20 гола за игру, 3.40 – пропущенных

Не забивает в 7 из 9 последних игр

«Дружба»

Забивает в 8 из 10 матчей

В среднем 2.20 гола за игру, 0.80 – пропущенных

Лучшая форма за последние 5 туров

Уверенные победы над командами нижней половины таблицы

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (2) 2 Забитых мячей 6 1 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур Дружба 3 : 1 Динамо-2 Мх Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 1 тур Динамо-2 Мх 1 : 3 Дружба

Прогноз на матч «Динамо-2 Махачкала» – «Дружба»

Разница в классе и форме очевидна. «Динамо-2» не только не выигрывает, но и не держит соперников под контролем – как в атаке, так и в обороне. «Дружба» напротив, находится в хорошем тонусе, уверенно реализует моменты и стабильно играет в защите.

Даже несмотря на фактор гостевого поля, всe указывает на победу гостей. Соперник крайне уязвим, и «Дружба» имеет все шансы победить всухую.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Дружбы».

Рекомендованные ставки: