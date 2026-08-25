Матч 3-го раунда Кубка России между «Дружбой» и «Нефтяником Избербаш» пройдет 26 августа 2026 года. Обе команды представляют Вторую лигу Б, но подходят к кубковому противостоянию с разным настроением. Хозяева забивают в восьми из десяти последних матчей, но их оборона регулярно пропускает. Гости, напротив, переживают глубокий кризис – четыре поражения подряд и катастрофическая защита, пропускающая в среднем более трeх мячей за игру. Сможет ли «Нефтяник» прервать свою чeрную серию и преподнести сюрприз в кубковом матче, или «Дружба» воспользуется проблемами соперника и пройдeт в следующий раунд?

Кто победит в матче

«Дружба» постарается использовать преимущество своего поля и проблемы гостей в обороне, чтобы одержать победу. Команда забивает в восьми из десяти последних матчей, а еe атака, хотя и не отличается высокой эффективностью (в среднем 0,80 гола за последние пять игр), стабильно находит путь к чужим воротам. Однако оборона хозяев действует небезупречно: в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в шести из восьми последних встреч. В предыдущем раунде Кубка России «Дружба» прошла «Ангушт» по пенальти (0:0, 4:2), а в чемпионате сыграла вничью с «Кызылташем» (1:1) и «Чайкой-2» (1:1). Домашняя поддержка и уверенность в своих силах должны помочь хозяевам доминировать над соперником, который находится в глубоком кризисе.

«Нефтяник Избербаш» подходит к матчу с катастрофической формой. Команда проиграла четыре последних матча, а еe оборона действует крайне слабо – в среднем 3,20 пропущенных мяча за последние пять игр, при этом гости пропускают в тринадцати последних матчах подряд. В атаке «Нефтяник» более стабилен: он забивает в среднем 1,40 гола за игру, а в единственной очной встрече с «Дружбой» (март 2026) одержал победу со счeтом 2:1. Однако текущее состояние команды оставляет желать лучшего: разгромные поражения от «Кызылташа» (1:6), «Ростова-2» (0:5) и «Шахтера Донецк» (0:2) говорят о том, что защита гостей не выдерживает давления даже соперников из своего дивизиона. Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию на выезде против более стабильного соперника.

Итоговый вывод: «Дружба» является явным фаворитом благодаря более стабильной игре и катастрофическому состоянию обороны «Нефтяника». Гости пропускают в каждом матче и проигрывают четыре встречи подряд, что делает победу хозяев наиболее вероятным сценарием. Ожидается, что «Дружба» одержит победу с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в марте 2026 года, когда «Нефтяник Избербаш» одержал победу со счeтом 2:1. Однако с тех пор форма гостей кардинально ухудшилась – четыре поражения подряд и пропуски в тринадцати последних матчах. «Дружба» же забивает в восьми из десяти последних встреч и дома выглядит увереннее. Это нивелирует историческое преимущество гостей и делает хозяев фаворитами.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Дружбы» в основное время. Катастрофическая оборона «Нефтяника» (3,20 пропущенных мяча за игру, 13 матчей подряд с пропусками) и его серия из четырeх поражений делают гостей крайне уязвимыми. Хозяева стабильно забивают и должны использовать слабости соперника, чтобы пройти в следующий раунд. Рекомендуемая ставка – победа «Дружбы» с коэффициентом 1,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го раунда Кубка России между «Дружбой» и «Нефтяником Избербаш» состоится 26 августа 2026 года и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.