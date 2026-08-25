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«Дружба» – «Нефтяник Избербаш»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027

25 августа 2026 10:43
Дружба - Нефтяник
26 авг. 2026, среда 18:00 | Россия. Кубок, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Дружбы»
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Матч 3-го раунда Кубка России между «Дружбой» и «Нефтяником Избербаш» пройдет 26 августа 2026 года. Обе команды представляют Вторую лигу Б, но подходят к кубковому противостоянию с разным настроением. Хозяева забивают в восьми из десяти последних матчей, но их оборона регулярно пропускает. Гости, напротив, переживают глубокий кризис – четыре поражения подряд и катастрофическая защита, пропускающая в среднем более трeх мячей за игру. Сможет ли «Нефтяник» прервать свою чeрную серию и преподнести сюрприз в кубковом матче, или «Дружба» воспользуется проблемами соперника и пройдeт в следующий раунд?

Кто победит в матче

«Дружба» постарается использовать преимущество своего поля и проблемы гостей в обороне, чтобы одержать победу. Команда забивает в восьми из десяти последних матчей, а еe атака, хотя и не отличается высокой эффективностью (в среднем 0,80 гола за последние пять игр), стабильно находит путь к чужим воротам. Однако оборона хозяев действует небезупречно: в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в шести из восьми последних встреч. В предыдущем раунде Кубка России «Дружба» прошла «Ангушт» по пенальти (0:0, 4:2), а в чемпионате сыграла вничью с «Кызылташем» (1:1) и «Чайкой-2» (1:1). Домашняя поддержка и уверенность в своих силах должны помочь хозяевам доминировать над соперником, который находится в глубоком кризисе.

«Нефтяник Избербаш» подходит к матчу с катастрофической формой. Команда проиграла четыре последних матча, а еe оборона действует крайне слабо – в среднем 3,20 пропущенных мяча за последние пять игр, при этом гости пропускают в тринадцати последних матчах подряд. В атаке «Нефтяник» более стабилен: он забивает в среднем 1,40 гола за игру, а в единственной очной встрече с «Дружбой» (март 2026) одержал победу со счeтом 2:1. Однако текущее состояние команды оставляет желать лучшего: разгромные поражения от «Кызылташа» (1:6), «Ростова-2» (0:5) и «Шахтера Донецк» (0:2) говорят о том, что защита гостей не выдерживает давления даже соперников из своего дивизиона. Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию на выезде против более стабильного соперника.

Итоговый вывод: «Дружба» является явным фаворитом благодаря более стабильной игре и катастрофическому состоянию обороны «Нефтяника». Гости пропускают в каждом матче и проигрывают четыре встречи подряд, что делает победу хозяев наиболее вероятным сценарием. Ожидается, что «Дружба» одержит победу с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в марте 2026 года, когда «Нефтяник Избербаш» одержал победу со счeтом 2:1. Однако с тех пор форма гостей кардинально ухудшилась – четыре поражения подряд и пропуски в тринадцати последних матчах. «Дружба» же забивает в восьми из десяти последних встреч и дома выглядит увереннее. Это нивелирует историческое преимущество гостей и делает хозяев фаворитами.

Личные встречи
Побед - 2 (67%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (33%)
7
Забитых мячей
3
2.33
В среднем за матч
1
4:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Дружба
4 : 0
03.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Дружба
4 : 0
03.10.2026
Нефтяник
Россия. Кубок, 1/8 финала
Дружба
2 : 1
26.08.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 1 тур
Нефтяник
2 : 1
28.03.2026
Дружба

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дружба
1
Тамерлан Хачиров
ВР
15
Аркадий Солоп
ЛЗ
99
Кирилл Юшко
ЛЗ
70
Руслан Хуако
ЛЗ
44
Сослан Черджиев
ЦЗ
27
Эдди Цанава
ПЗ
5
Заур Датиев
ПЗ
63
Заид Коблев
ПЗ
11
Анзор Ашев
ЛП
8
Тамирлан Хахов
ПП
17
Максим Малыш
ЦФ
Главный тренер
Александр Кайванов
Нефтяник
1
Ахмед Давудов
ВР
21
Гаирбег Манапов
ЛЗ
4
Магомеднур Исаев
ЛЗ
11
Шахбан Магомедов
ЛЗ
3
Али Акаев
ПЗ
5
Гаджи Курбанов
ПЗ
26
Atay Gadzhimuratov
ПЗ
7
Саид Керимов
ЛП
17
Магомед Гамзатов
ПП
69
Асилдер Темирсултанов
ЦФ
15
Магомед Курбанов
ЦФ
Главный тренер
Ренат Мифтахов
Дружба
4
Мадин Кобж
ЦЗ
22
Ренат Тляшок
ЦЗ
77
Тамирлан Едыгов
ЦЗ
10
Артур Зезарахов
ЦЗ
2
Рустем Блягоз
ЦЗ
13
Аскер Делок
ЛП
7
Амир Конов
ПП
Нефтяник
14
Камиль Абдуллаев
ЦЗ
12
Абдусалам Абдусаламов
ЦЗ
23
Абдулла Зилпукаров
ЦЗ
8
Саид Мирзабеков
ЦЗ
22
Магомедсултан Ярахмедов
ЦЗ
19
Ахмед Нурадинов
ЦЗ
13
Ислам Умаров
ЦЗ
35
Аллай Магомедов
ЦЗ
6
Кагир Салихов
ЦФ
3-2-2-1
1
Хачиров
15
Солоп
99
Юшко
44
Черджиев
70
Хуако
63
Коблев
11
Ашев
8
Хахов
17
Малыш
3-2-2-2
1
Давудов
5
Курбанов
21
Манапов
4
Исаев
26
Gadzhimuratov
11
Магомедов
17
Гамзатов
7
Керимов
15
Курбанов
69
Темирсултанов
11
Ашев
13
Делок
13
Делок
11
Ашев
8
Хахов
7
Конов
7
Конов
8
Хахов
17
Гамзатов
14
Абдуллаев
14
Абдуллаев
17
Гамзатов
69
Темирсултанов
6
Салихов
6
Салихов
69
Темирсултанов
Остались в запасе
Дружба
Нефтяник
4
Мадин Кобж
ЦЗ
22
Ренат Тляшок
ЦЗ
77
Тамирлан Едыгов
ЦЗ
10
Артур Зезарахов
ЦЗ
2
Рустем Блягоз
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кайванов
12
Абдусалам Абдусаламов
ЦЗ
23
Абдулла Зилпукаров
ЦЗ
8
Саид Мирзабеков
ЦЗ
22
Магомедсултан Ярахмедов
ЦЗ
19
Ахмед Нурадинов
ЦЗ
13
Ислам Умаров
ЦЗ
35
Аллай Магомедов
ЦЗ
Главный тренер
Ренат Мифтахов
Остались в запасе
4
Мадин Кобж
ЦЗ
22
Ренат Тляшок
ЦЗ
77
Тамирлан Едыгов
ЦЗ
10
Артур Зезарахов
ЦЗ
2
Рустем Блягоз
ЦЗ
Остались в запасе
12
Абдусалам Абдусаламов
ЦЗ
23
Абдулла Зилпукаров
ЦЗ
8
Саид Мирзабеков
ЦЗ
22
Магомедсултан Ярахмедов
ЦЗ
19
Ахмед Нурадинов
ЦЗ
13
Ислам Умаров
ЦЗ
35
Аллай Магомедов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кайванов
Главный тренер
Ренат Мифтахов

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Дружбы» в основное время. Катастрофическая оборона «Нефтяника» (3,20 пропущенных мяча за игру, 13 матчей подряд с пропусками) и его серия из четырeх поражений делают гостей крайне уязвимыми. Хозяева стабильно забивают и должны использовать слабости соперника, чтобы пройти в следующий раунд. Рекомендуемая ставка – победа «Дружбы» с коэффициентом 1,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го раунда Кубка России между «Дружбой» и «Нефтяником Избербаш» состоится 26 августа 2026 года и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Дружба» – «Нефтяник Избербаш»: смотреть онлайн.

1.90
Победа «Дружбы»
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. Кубок Нефтяник Дружба
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