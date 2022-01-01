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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
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Днепр - новости команды
Могилев
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Спартак
Сайт:
http://fcdnepr.by/
Тренер:
Станислав Суворов
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Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Днепр» – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Днепр» – «МЛ Витебск»: кто победит в матче 22 тура чемпионата Беларуси 2026/2027
12 сентября
«Днепр» – «МЛ Витебск»: кто победит в матче 22 тура чемпионата Беларуси 2026/2027
11 сентября
«Барановичи» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Барановичи» – «Днепр»: кто победит в матче 21-го тура Высшей лиги 2026
5 сентября
Трансляция
«Днепр» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Днепр» – «Ислочь»: кто победит в матче 20-го тура Высшей лиги 2026
29 августа
Трансляция
«Торпедо-БелАЗ» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Торпедо-БелАЗ» – «Днепр Могилев»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Беларуси 2026
23 августа
Трансляция
«Днепр» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2026
14 августа
«Днепр Могилев» – «Белшина»: кто победит в матче 18-го тура чемпионата Беларуси 2026/2027
13 августа
Трансляция
«Славия-Мозырь» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 августа 2026
7 августа
«Славия-Мозырь» – «Днепр»: кто победит в матче 17 тура Высшей лиги 2026
6 августа
Трансляция
«Днепр» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2026
31 июля
Фото
Клубы РПЛ отдали 3 игроков в аренду командам из Беларуси
31 июля
«Днепр Могилев» – «Нафтан»: кто победит в матче 16 тура Высшей лиги 2026
30 июля
«Витебск» – «Днепр»: кто победит в матче 14 тура Высшей лиги Беларуси 2026
3 июля
«Днепр Могилев» – «Неман»: кто победит в матче 13 тура Высшей лиги 2026
27 июня
Фото
Московский клуб подписал экс-спартаковца из «Балтики»
21 июня
1
«Гомель» – «Днепр Могилев»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.60
19 июня
Трансляция
«Днепр» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2026
14 июня
«Днепр» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 3.25
13 июня
Трансляция
БАТЭ – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026
31 мая
Трансляция
«Днепр» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Трансляция
«МЛ Витебск» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«МЛ Витебск» – «Днепр Могилев»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.40
9 мая
Трансляция
«Днепр» – «Барановичи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Днепр» Могилев – «Барановичи»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 2.6
1 мая
Трансляция
«Ислочь» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026
26 апреля
Трансляция
«Днепр» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026
20 апреля
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