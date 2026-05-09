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«МЛ Витебск» – «Днепр Могилев»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.40

09 мая 2026 11:26
МЛ Витебск - Днепр
10 мая 2026, воскресенье 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 7 тур
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1.40
Победа «МЛ Витебск»
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10 мая состоится матч 7-го тура белорусской Высшей лиги, в котором лидер чемпионата «МЛ Витебск» примет могилeвский «Днепр». Хозяева уверенно возглавляют таблицу и не знают поражений в чемпионате на протяжении 12 матчей, тогда как гости застряли в середине таблицы и чередуют удачные игры с откровенными провалами. Разница в классе и текущей форме делает хозяев явными фаворитами.

«МЛ Витебск»

Витебляне проводят фантастический отрезок. После 6 туров команда набрала 14 очков и единолично возглавляет таблицу с лучшей разницей мячей в лиге – +7. Беспроигрышная серия в чемпионате насчитывает 12 матчей. В последнем туре «МЛ Витебск» одержал волевую победу над минским «Динамо» (3:2), до этого сыграл вничью с «Динамо Брест» (0:0), переиграл БАТЭ (2:1) и уступил «Динамо Минск» в Кубке (0:2 и 0:1). В последних 5 играх забито 5 мячей (1,00 в среднем), пропущено 6 (1,20). Команда стабильно забивает в очных встречах с «Днепром» – 6 матчей подряд с голами.

«Днепр Могилев»

Могилевчане переживают неоднозначный отрезок. Безвыигрышная серия в чемпионате составляет 3 матча. В последнем туре «Днепр» не смог переиграть «Барановичи» (0:0), до этого уступил «Ислочи» (1:2), сыграл вничью с «Торпедо-БелАЗ» (2:2), переиграл «Белшину» (2:1) и уступил «Славии Мозырь» (0:1). Лучший бомбардир Кирилл Кириленко (3 гола в 6 матчах) старается, но стабильности не хватает. В последних 5 играх забито 5 мячей (1,00 в среднем), пропущено 6 (1,20). Команда пропускает в 4 из 5 последних туров, что делает оборону уязвимой перед лидером.

Факты о командах:

«МЛ Витебск»

  • Беспроигрышная серия из 12 матчей в Высшей лиге
  • В среднем: 1,00 забито, 1,20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучшая разница мячей в лиге – +7
  • Забивает в 6 последних очных матчах с «Днепром»

«Днепр Могилев»

  • Без побед в 3 последних матчах
  • В среднем: 1,00 забито, 1,20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 из 5 последних туров
  • Нестабильность результатов и отсутствие серии

История противостояний

  • «МЛ Витебск» забивает в 6 последних очных матчах
  • Последние встречи носили товарищеский характер, где доминировали витебляне
  • В официальных матчах преимущество также на стороне хозяев

Прогноз на матч «МЛ Витебск» – «Днепр Могилев»

«МЛ Витебск» является безоговорочным лидером чемпионата и не проигрывает в Высшей лиге 12 матчей подряд. Команда умеет терпеть и дожимать соперника, что показала волевая победа над минским «Динамо». «Днепр» не побеждает 3 тура подряд и испытывает проблемы в защите. Учитывая, что витебляне стабильно забивают могилевчанам в последних очных встречах, наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа хозяев с как минимум одним забитым мячом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «МЛ Витебск» – коэффициент 1.40
  • Индивидуальный тотал «МЛ Витебск» больше 1,5

1.40
Победа «МЛ Витебск»
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Днепр МЛ Витебск
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