10 мая состоится матч 7-го тура белорусской Высшей лиги, в котором лидер чемпионата «МЛ Витебск» примет могилeвский «Днепр». Хозяева уверенно возглавляют таблицу и не знают поражений в чемпионате на протяжении 12 матчей, тогда как гости застряли в середине таблицы и чередуют удачные игры с откровенными провалами. Разница в классе и текущей форме делает хозяев явными фаворитами.

«МЛ Витебск»

Витебляне проводят фантастический отрезок. После 6 туров команда набрала 14 очков и единолично возглавляет таблицу с лучшей разницей мячей в лиге – +7. Беспроигрышная серия в чемпионате насчитывает 12 матчей. В последнем туре «МЛ Витебск» одержал волевую победу над минским «Динамо» (3:2), до этого сыграл вничью с «Динамо Брест» (0:0), переиграл БАТЭ (2:1) и уступил «Динамо Минск» в Кубке (0:2 и 0:1). В последних 5 играх забито 5 мячей (1,00 в среднем), пропущено 6 (1,20). Команда стабильно забивает в очных встречах с «Днепром» – 6 матчей подряд с голами.

«Днепр Могилев»

Могилевчане переживают неоднозначный отрезок. Безвыигрышная серия в чемпионате составляет 3 матча. В последнем туре «Днепр» не смог переиграть «Барановичи» (0:0), до этого уступил «Ислочи» (1:2), сыграл вничью с «Торпедо-БелАЗ» (2:2), переиграл «Белшину» (2:1) и уступил «Славии Мозырь» (0:1). Лучший бомбардир Кирилл Кириленко (3 гола в 6 матчах) старается, но стабильности не хватает. В последних 5 играх забито 5 мячей (1,00 в среднем), пропущено 6 (1,20). Команда пропускает в 4 из 5 последних туров, что делает оборону уязвимой перед лидером.

Факты о командах:

«МЛ Витебск»

Беспроигрышная серия из 12 матчей в Высшей лиге

В среднем: 1,00 забито, 1,20 пропущено (последние 5 игр)

Лучшая разница мячей в лиге – +7

Забивает в 6 последних очных матчах с «Днепром»

«Днепр Могилев»

Без побед в 3 последних матчах

В среднем: 1,00 забито, 1,20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 из 5 последних туров

Нестабильность результатов и отсутствие серии

История противостояний

«МЛ Витебск» забивает в 6 последних очных матчах

Последние встречи носили товарищеский характер, где доминировали витебляне

В официальных матчах преимущество также на стороне хозяев

Прогноз на матч «МЛ Витебск» – «Днепр Могилев»

«МЛ Витебск» является безоговорочным лидером чемпионата и не проигрывает в Высшей лиге 12 матчей подряд. Команда умеет терпеть и дожимать соперника, что показала волевая победа над минским «Динамо». «Днепр» не побеждает 3 тура подряд и испытывает проблемы в защите. Учитывая, что витебляне стабильно забивают могилевчанам в последних очных встречах, наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа хозяев с как минимум одним забитым мячом.

Рекомендованные ставки: