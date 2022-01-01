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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Днепр
Состав
€ 4 млн
Днепр - состав команды
Могилев
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Спартак
Сайт:
http://fcdnepr.by/
Тренер:
Станислав Суворов
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
33
Синенко Андрей
Вра
29
€ 0.35 млн
1
Игнатьев Владислав
Вра
23
€ 0.1 млн
77
Гущенко Дмитрий
Вра
38
€ 0.05 млн
15
Касараб Максим
Защ
23
€ 0.2 млн
18
Михаленко Александр
Защ
24
€ 0.15 млн
5
Варганов Артем
Защ
22
€ 0.125 млн
3
Перович Ненад
Защ
24
€ 0.1 млн
12
Былинкин Никита
Защ
27
€ 0.1 млн
89
Арутюнян Вадим
Пол
21
€ 0.25 млн
11
Лисакович Дмитрий
Пол
26
€ 0.25 млн
17
Потапенко Андрей
Пол
26
€ 0.15 млн
29
Денисюк Андрей
Пол
21
€ 0.1 млн
8
Русак Сергей
Пол
33
€ 0.05 млн
38
Лицкевич Макар
Пол
24
€ 0.025 млн
37
Цепенков Кирилл
Нап
22
€ 0.5 млн
21
Карпицкий Егор
Нап
22
€ 0.25 млн
88
Кириленко Кирилл
Нап
25
€ 0.2 млн
27
Пилецкий Роман
Нап
23
€ 0.15 млн
10
Забелин Кирилл
Нап
24
€ 0.125 млн
66
Терещук Никита
Нап
23
€ 0.1 млн
7
Гурбанов Музаффар
Нап
20
€ 0.05 млн
99
Степаненко Владислав
Нап
20
€ 0.025 млн
Всего игроков: 22, из них вратарей: 3, защитников: 5, полузащитников: 6, нападающих: 8
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