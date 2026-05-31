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  • БАТЭ – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

БАТЭ – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

31 мая, 16:50
БАТЭ
31.05.2026, воскресенье, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Днепр
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
32
Сергей Черник
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
88
Павел Дубовский
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
5
Максим Сакута
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
10
Егор Русаков
ЦП
11
Егор Гривенев
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
15
Анатолий Ярмолич
ЦФ
4
Kirill Apanasevich
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Днепр
77
Дмитрий Гущенко
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
89
Вадим Арутюнян
ОП
8
Сергей Русак
ЦП
38
Макар Лицкевич
ПП
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
28
Иван Михнюк
ОП
6
A. Musahagian
ЦП
14
M. Telesh
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
13
Максим Мардас
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Днепр
23
Владислав Игнатьев
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ПЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
55
Никита Краснов
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
99
Владислав Степаненко
ПВ
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Erik Torosyan
ЦФ
4-1-1-2-2
32
Черник
25
Нескоромный
33
Рахманов
5
Сакута
88
Дубовский
52
Кресс
10
Русаков
11
Гривенев
17
Ковалев
4
15
Ярмолич
2-1-2-2-3
77
Гущенко
23
Дунаев
15
Касараб
89
Арутюнян
38
Лицкевич
8
Русак
88
Кириленко
17
Потапенко
21
Карпицкий
10
Забелин
11
Мартынов
33
Рахманов
6
6
33
Рахманов
11
Гривенев
14
14
11
Гривенев
52
Кресс
7
Ангбан
7
Ангбан
52
Кресс
4
13
Мардас
13
Мардас
4
29
Шарль
29
Шарль
8
Русак
2
Шемрук
2
Шемрук
8
Русак
38
Лицкевич
55
Краснов
55
Краснов
38
Лицкевич
10
Забелин
27
Пилецкий
27
Пилецкий
10
Забелин
21
Карпицкий
99
Степаненко
99
Степаненко
21
Карпицкий
Остались в запасе
БАТЭ
Днепр
35
Арсений Скопец
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ОП
9
Николай Мирский
ЛВ
Главный тренер
Артем Концевой
23
Владислав Игнатьев
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ПЗ
29
Андрей Денисюк
АП
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Erik Torosyan
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ОП
9
Николай Мирский
ЛВ
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ПЗ
29
Андрей Денисюк
АП
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Erik Torosyan
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча БАТЭ - Днепр
4
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
2
6

Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Днепра», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Днепр»

БАТЭ – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Днепр БАТЭ
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