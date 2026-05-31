Составы команд
БАТЭ
БАТЭ
4-1-1-2-2
32
Черник
25
Нескоромный
33
Рахманов
5
Сакута
88
Дубовский
52
Кресс
10
Русаков
11
Гривенев
17
Ковалев
4
15
Ярмолич
2-1-2-2-3
77
Гущенко
23
Дунаев
15
Касараб
89
Арутюнян
38
Лицкевич
8
Русак
88
Кириленко
17
Потапенко
21
Карпицкий
10
Забелин
11
Мартынов
33
Рахманов
6
6
33
Рахманов
11
Гривенев
14
14
11
Гривенев
52
Кресс
7
Ангбан
7
Ангбан
52
Кресс
4
13
Мардас
13
Мардас
4
29
Шарль
29
Шарль
8
Русак
2
Шемрук
2
Шемрук
8
Русак
38
Лицкевич
55
Краснов
55
Краснов
38
Лицкевич
10
Забелин
27
Пилецкий
27
Пилецкий
10
Забелин
21
Карпицкий
99
Степаненко
99
Степаненко
21
Карпицкий
Остались в запасе
БАТЭ
Днепр
35
Арсений Скопец
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ОП
9
Николай Мирский
ЛВ
Главный тренер
Артем Концевой
23
Владислав Игнатьев
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ПЗ
29
Андрей Денисюк
АП
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Erik Torosyan
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ОП
9
Николай Мирский
ЛВ
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ПЗ
29
Андрей Денисюк
АП
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Erik Torosyan
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча БАТЭ - Днепр
4
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
2
6
Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Днепра», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»