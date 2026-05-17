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  • «Днепр» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

«Днепр» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

17 мая, 12:50
Днепр
17.05.2026, воскресенье, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Динамо-Брест
65' К. Кириленко
70' Е. Корцов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
77
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
89
Вадим Арутюнян
ОП
55
Никита Краснов
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
10
Кирилл Забелин
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Динамо-Брест
35
Игорь Малащицкий
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
99
Иван Зеньков
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Днепр
23
Владислав Игнатьев
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ПЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
47
Gleb Malashenko
ЦП
38
Макар Лицкевич
ПП
99
Владислав Степаненко
ПВ
88
Захар Гицелев
ПВ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Динамо-Брест
36
Гильерме Гедес
ЛЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
42
Никита Бурак
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
7
Душан Бакич
ЦФ
2-1-2-3-2
77
Гущенко
2
Шемрук
23
Дунаев
89
Арутюнян
55
Краснов
8
Русак
17
Потапенко
29
Денисюк
88
Кириленко
21
Карпицкий
10
Забелин
3-3-2-1-1
35
Малащицкий
88
Дзиов
5
Ковель
18
Степанов
77
Юзепчук
44
Бутаревич
11
Левицкий
99
Зеньков
19
Гречихо
24
Корцов
25
Ложкин
21
Карпицкий
26
Юркевич
26
Юркевич
21
Карпицкий
10
Забелин
27
Пилецкий
27
Пилецкий
10
Забелин
55
Краснов
11
Мартынов
11
Мартынов
55
Краснов
77
Юзепчук
36
Гедес
36
Гедес
77
Юзепчук
24
Корцов
90
Ломакин
90
Ломакин
24
Корцов
99
Зеньков
88
Ковалевич
88
Ковалевич
99
Зеньков
25
Ложкин
7
Бакич
7
Бакич
25
Ложкин
Остались в запасе
Днепр
Динамо-Брест
23
Владислав Игнатьев
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
97
Тимофей Ткачев
ПЗ
47
Gleb Malashenko
ЦП
38
Макар Лицкевич
ПП
99
Владислав Степаненко
ПВ
88
Захар Гицелев
ПВ
Главный тренер
Станислав Суворов
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
97
Тимофей Ткачев
ПЗ
47
Gleb Malashenko
ЦП
38
Макар Лицкевич
ПП
99
Владислав Степаненко
ПВ
88
Захар Гицелев
ПВ
Остались в запасе
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Днепр - Динамо-Брест
3
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против «Динамо-Брест», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр» – «Динамо-Брест»

«Днепр» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Днепр
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