17.05.2026, воскресенье, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Днепр
Днепр
2-1-2-3-2
77
Гущенко
2
Шемрук
23
Дунаев
89
Арутюнян
55
Краснов
8
Русак
17
Потапенко
29
Денисюк
88
Кириленко
21
Карпицкий
10
Забелин
3-3-2-1-1
35
Малащицкий
88
Дзиов
5
Ковель
18
Степанов
77
Юзепчук
44
Бутаревич
11
Левицкий
99
Зеньков
19
Гречихо
24
Корцов
25
Ложкин
21
Карпицкий
26
Юркевич
26
Юркевич
21
Карпицкий
10
Забелин
27
Пилецкий
27
Пилецкий
10
Забелин
55
Краснов
11
Мартынов
11
Мартынов
55
Краснов
77
Юзепчук
36
Гедес
36
Гедес
77
Юзепчук
24
Корцов
90
Ломакин
90
Ломакин
24
Корцов
99
Зеньков
88
Ковалевич
88
Ковалевич
99
Зеньков
25
Ложкин
7
Бакич
7
Бакич
25
Ложкин
Остались в запасе
Днепр
Динамо-Брест
23
Владислав Игнатьев
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
97
Тимофей Ткачев
ПЗ
47
Gleb Malashenko
ЦП
38
Макар Лицкевич
ПП
99
Владислав Степаненко
ПВ
88
Захар Гицелев
ПВ
Главный тренер
Станислав Суворов
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
97
Тимофей Ткачев
ПЗ
47
Gleb Malashenko
ЦП
38
Макар Лицкевич
ПП
99
Владислав Степаненко
ПВ
88
Захар Гицелев
ПВ
Остались в запасе
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Днепр - Динамо-Брест
3
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против «Динамо-Брест», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»