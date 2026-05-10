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  • «МЛ Витебск» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«МЛ Витебск» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 16:50
МЛ Витебск
10.05.2026, воскресенье, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
5 : 1
Завершен
Днепр
11' З. Волков 44' З. Волков 57' Н. Глушков 62' А. Месарович 90+3' Т. Иванов
32' А. Денисюк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
МЛ Витебск
1
Павел Павлюченко
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
80
Артем Концевой
ЛВ
99
Никита Глушков
ЛВ
4
Оде Абдуллахи
ОП
10
Руслан Лисакович
ОП
6
Кирилл Гоманов
АП
27
Александар Месарович
АП
9
Бассеку Дьябате
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Днепр
23
Владислав Игнатьев
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
89
Вадим Арутюнян
ОП
8
Сергей Русак
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
МЛ Витебск
30
Павел Щербаченя
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Никита Быков
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЛВ
21
Даниил Галята
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
7
Тимур Иванов
ПВ
99
Марк Буланов
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Днепр
77
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ПЗ
55
Никита Краснов
ЦП
38
Макар Лицкевич
ПП
99
Владислав Степаненко
ПВ
88
Захар Гицелев
ПВ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
2-2-1-3-2
1
Павлюченко
45
Москаленчик
20
Волков
4
Абдуллахи
10
Лисакович
22
Скибский
99
Глушков
27
Месарович
80
Концевой
9
Дьябате
6
Гоманов
3-1-1-3-2
23
Игнатьев
15
Касараб
12
Былинкин
14
Бурхин
89
Арутюнян
8
Русак
17
Потапенко
29
Денисюк
88
Кириленко
21
Карпицкий
27
Пилецкий
22
Скибский
23
Баланович
23
Баланович
22
Скибский
6
Гоманов
3
Баранок
3
Баранок
6
Гоманов
27
Месарович
55
Громыко
55
Громыко
27
Месарович
80
Концевой
7
Иванов
7
Иванов
80
Концевой
9
Дьябате
11
Николсон
11
Николсон
9
Дьябате
12
Былинкин
23
Дунаев
23
Дунаев
12
Былинкин
8
Русак
55
Краснов
55
Краснов
8
Русак
89
Арутюнян
38
Лицкевич
38
Лицкевич
89
Арутюнян
88
Кириленко
11
Мартынов
11
Мартынов
88
Кириленко
27
Пилецкий
10
Забелин
10
Забелин
27
Пилецкий
Остались в запасе
МЛ Витебск
Днепр
30
Павел Щербаченя
ВР
25
Никита Быков
ЦЗ
21
Даниил Галята
ЦП
18
Владислав Жук
ЛВ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
77
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ПЗ
99
Владислав Степаненко
ПВ
88
Захар Гицелев
ПВ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
30
Павел Щербаченя
ВР
25
Никита Быков
ЦЗ
21
Даниил Галята
ЦП
18
Владислав Жук
ЛВ
99
Марк Буланов
ЦФ
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ПЗ
99
Владислав Степаненко
ПВ
88
Захар Гицелев
ПВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча МЛ Витебск - Днепр
1
1
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
13
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
13
1

Смотреть прямую трансляцию матча «МЛ Витебск» против «Днепра», 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «МЛ Витебск»«Днепр»

«МЛ Витебск» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Днепр МЛ Витебск
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