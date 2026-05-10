10.05.2026, воскресенье, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
МЛ Витебск
МЛ Витебск
2-2-1-3-2
1
Павлюченко
45
Москаленчик
20
Волков
4
Абдуллахи
10
Лисакович
22
Скибский
99
Глушков
27
Месарович
80
Концевой
9
Дьябате
6
Гоманов
3-1-1-3-2
23
Игнатьев
15
Касараб
12
Былинкин
14
Бурхин
89
Арутюнян
8
Русак
17
Потапенко
29
Денисюк
88
Кириленко
21
Карпицкий
27
Пилецкий
22
Скибский
23
Баланович
23
Баланович
22
Скибский
6
Гоманов
3
Баранок
3
Баранок
6
Гоманов
27
Месарович
55
Громыко
55
Громыко
27
Месарович
80
Концевой
7
Иванов
7
Иванов
80
Концевой
9
Дьябате
11
Николсон
11
Николсон
9
Дьябате
12
Былинкин
23
Дунаев
23
Дунаев
12
Былинкин
8
Русак
55
Краснов
55
Краснов
8
Русак
89
Арутюнян
38
Лицкевич
38
Лицкевич
89
Арутюнян
88
Кириленко
11
Мартынов
11
Мартынов
88
Кириленко
27
Пилецкий
10
Забелин
10
Забелин
27
Пилецкий
Остались в запасе
МЛ Витебск
Днепр
30
Павел Щербаченя
ВР
25
Никита Быков
ЦЗ
21
Даниил Галята
ЦП
18
Владислав Жук
ЛВ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
77
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ПЗ
99
Владислав Степаненко
ПВ
88
Захар Гицелев
ПВ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
30
Павел Щербаченя
ВР
25
Никита Быков
ЦЗ
21
Даниил Галята
ЦП
18
Владислав Жук
ЛВ
99
Марк Буланов
ЦФ
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ПЗ
99
Владислав Степаненко
ПВ
88
Захар Гицелев
ПВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча МЛ Витебск - Днепр
1
1
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
13
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
13
1
Смотреть прямую трансляцию матча «МЛ Витебск» против «Днепра», 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «МЛ Витебск» – «Днепр»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»