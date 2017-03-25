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25.03.2017 21:00Уткин назвал футбол сборной России «чудовищным». Швайнштайгер прошел медобследование для клуба МЛС. Натхо может сменить ЦСКА на «Валенсию». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.14
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25.11.2016 20:55Путин обещает подготовить арену «Зенита» к Кубку конфедераций. ЦСКА недоволен посещаемостью. Дайджест событий дняУ «Спартака» много проблем перед игрой с «Тереком». «Краснодар» задумался о смене тренера. Стартовал последний тур первого круга РФПЛ. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.12
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