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Италия. Серия B
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Брешиа
Новости
Брешиа - новости команды
Брешиа
Италия. Серия B
Стадион:
Марио Ригамонти
Сайт:
http://www.bresciaonline.it
Тренер:
Диего Лопес
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Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Фото
Официально: «Милан» выкупил Тонали
2021.07.08 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
2021.07.05 23:00
Фото
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2021.06.09 13:46
2
Тонали – о переходе в «Милан»: «Я очень счастлив»
2020.09.10 12:12
Фото
«Милан» арендовал полузащитника «Брешии» Тонали
2020.09.09 23:34
2
Фото
Тонали опубликовал фото в форме «Милана». В ближайшее время о переходе объявят официально
2020.09.09 15:17
Журналист Романо: «Милан» предложил аренду Тонали за 10 миллионов с возможностью покупки за 20»
2020.08.30 22:32
1
«Милан» намерен опередить «Интер» в борьбе за Тонали
2020.08.28 13:37
4
Corriere dello Sport: Тонали перейдет в «Интер» после розыгрыша Лиги Европы
2020.08.12 16:33
3
Фото
Бруну Фернандеш, Ибрагимович и Холанд – в символической сборной лучших трансферов сезона по версии WhoScored
2020.08.10 07:57
Фото
Роналду, Месси, Де Брюйне и Левандовски – в символической сборной сезона по версии WhoScored
2020.08.06 20:23
2
Серия А. «Интер» обыграл «Аталанту» и финишировал вторым, «Рома» одержала волевую победу над «Ювентусом» и другие результаты
2020.08.01 23:45
1
Серия А. «Милан» разгромил «Сампдорию» Раньери, «Брешиа» уступила «Лацио» и другие результаты
2020.07.29 22:31
Серия А. «Интер» разгромил «Дженоа» и вышел на второе место, «Парма» победила в Брешии
2020.07.25 22:34
«Брешиа» досрочно вылетела из Серии А
2020.07.23 08:52
Серия А. «Интер» и «Фиорентина» обошлись без голов, «Рома» забила шесть мячей СПАЛу и другие результаты
2020.07.23 00:55
Балотелли получил предложение от «Комо», выступающего в третьем итальянском дивизионе
2020.07.18 11:23
2
Серия А. «Аталанта» забила шесть голов «Брешии» и вышла на второе место, экс-спартаковец Пашалич оформил хет-трик
2020.07.15 00:37
8
Серия А. Роналду на 90-й минуте спас «Ювентус» от поражения в игре с «Аталантой», «Рома» крупно победила в Брешии
2020.07.12 00:39
10
Серия А. «Наполи» победил «Дженоа», «Рома» – «Парму» и другие результаты
2020.07.09 00:42
Серия А. «Интер» забил шесть безответных голов «Брешии», «Болонья» обменялась мячами с «Кальяри»
2020.07.01 22:55
Серия А. «Лацио» одержал волевую победу над «Фиорентиной», «Кальяри» забил четыре гола «Торино»
2020.06.28 01:01
Тренера и защитника «Фиорентины» Касереса дисквалифицировали за богохульство
2020.06.24 07:10
Серия А. «Милан» разгромил «Лечче», «Фиорентина» не сумела победить «Брешию»
2020.06.22 22:41
1
Холанд, Санчо, Фати и Дэвис – претенденты на премию Golden Boy
2020.06.15 17:28
4
Журналист Скира: «Интер» предлагает Тонали контракт с зарплатой 2,5 миллиона
2020.06.12 10:11
Журналист Романо: «Интер» начал переговоры с «Брешией» по Тонали. Игрок заинтересован в переходе
2020.06.05 09:54
Президент «Брешии» подтвердил уход Балотелли из клуба
2020.05.28 09:33
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