- 24 марта 2022
- 08:56 «Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
- 8 июля 2021
- 19:32 Фото Официально: «Милан» выкупил Тонали 3
- 5 июля 2021
- 23:00 «Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
- 9 июня 2021
- 13:46 Фото Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б 2
- 10 сентября 2020
- 12:12 Тонали – о переходе в «Милан»: «Я очень счастлив»
- 9 сентября 2020
- 23:34 Фото «Милан» арендовал полузащитника «Брешии» Тонали 2
- 15:17 Фото Тонали опубликовал фото в форме «Милана». В ближайшее время о переходе объявят официально 1
- 30 августа 2020
- 22:32 Журналист Романо: «Милан» предложил аренду Тонали за 10 миллионов с возможностью покупки за 20» 1
- 28 августа 2020
- 13:37 «Милан» намерен опередить «Интер» в борьбе за Тонали 4
- 12 августа 2020
- 16:33 Corriere dello Sport: Тонали перейдет в «Интер» после розыгрыша Лиги Европы 3
- 10 августа 2020
- 07:57 Фото Бруну Фернандеш, Ибрагимович и Холанд – в символической сборной лучших трансферов сезона по версии WhoScored
- 6 августа 2020
- 20:23 Фото Роналду, Месси, Де Брюйне и Левандовски – в символической сборной сезона по версии WhoScored 2
- 1 августа 2020
- 23:45 Серия А. «Интер» обыграл «Аталанту» и финишировал вторым, «Рома» одержала волевую победу над «Ювентусом» и другие результаты 1
- 29 июля 2020
- 22:31 Серия А. «Милан» разгромил «Сампдорию» Раньери, «Брешиа» уступила «Лацио» и другие результаты
- 25 июля 2020
- 22:34 Серия А. «Интер» разгромил «Дженоа» и вышел на второе место, «Парма» победила в Брешии
- 23 июля 2020
- 08:52 «Брешиа» досрочно вылетела из Серии А
- 00:55 Серия А. «Интер» и «Фиорентина» обошлись без голов, «Рома» забила шесть мячей СПАЛу и другие результаты
- 18 июля 2020
- 11:23 Балотелли получил предложение от «Комо», выступающего в третьем итальянском дивизионе 2
- 15 июля 2020
- 07:23 «Аталанта» не проигрывает 15 матчей подряд 1
- 00:37 Серия А. «Аталанта» забила шесть голов «Брешии» и вышла на второе место, экс-спартаковец Пашалич оформил хет-трик 8
- 12 июля 2020
- 00:39 Серия А. Роналду на 90-й минуте спас «Ювентус» от поражения в игре с «Аталантой», «Рома» крупно победила в Брешии 10
- 9 июля 2020
- 00:42 Серия А. «Наполи» победил «Дженоа», «Рома» – «Парму» и другие результаты
- 1 июля 2020
- 22:55 Серия А. «Интер» забил шесть безответных голов «Брешии», «Болонья» обменялась мячами с «Кальяри»
- 28 июня 2020
- 01:01 Серия А. «Лацио» одержал волевую победу над «Фиорентиной», «Кальяри» забил четыре гола «Торино»
- 24 июня 2020
- 07:10 Тренера и защитника «Фиорентины» Касереса дисквалифицировали за богохульство
- 22 июня 2020
- 22:41 Серия А. «Милан» разгромил «Лечче», «Фиорентина» не сумела победить «Брешию» 1
- 15 июня 2020
- 17:28 Холанд, Санчо, Фати и Дэвис – претенденты на премию Golden Boy 4