Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
25
7
6
78
38
40
82
38
22
8
8
62
37
25
74
38
17
15
6
59
33
26
66
38
16
13
9
62
44
18
61
38
14
13
11
42
41
1
55
38
11
20
7
51
45
6
53
38
14
11
13
46
47
-1
53
38
14
10
14
52
43
9
52
38
10
18
10
41
40
1
48
38
12
10
16
50
57
-7
46
38
10
15
13
48
50
-2
45
38
11
12
15
39
49
-10
45
38
11
11
16
42
52
-10
44
38
10
14
14
47
56
-9
44
38
9
16
13
42
48
-6
43
38
9
16
13
37
50
-13
43
38
11
9
18
37
47
-10
42
38
8
17
13
38
49
-11
41
38
10
10
18
31
54
-23
40
38
7
13
18
32
56
-24
34
Команда
2
3
6
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
14
2
3
43
17
26
44
19
13
4
2
37
18
19
43
19
12
4
3
36
17
19
40
19
10
5
4
24
18
6
35
19
10
4
5
25
18
7
34
19
8
7
4
27
21
6
31
19
9
4
6
27
22
5
31
19
8
7
4
24
19
5
31
19
7
9
3
31
21
10
30
19
7
9
3
24
19
5
30
19
7
8
4
30
23
7
29
19
8
5
6
26
19
7
29
19
6
8
5
27
24
3
26
19
6
7
6
25
27
-2
25
19
6
7
6
13
15
-2
25
19
6
6
7
22
24
-2
24
19
4
10
5
21
27
-6
22
19
5
7
7
13
20
-7
22
19
4
9
6
25
26
-1
21
19
3
7
9
15
26
-11
16
Команда
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
11
5
3
35
21
14
38
19
9
5
5
32
21
11
32
19
9
4
6
25
19
6
31
19
5
11
3
23
16
7
26
19
7
3
9
16
28
-12
24
19
6
5
8
26
24
2
23
19
4
11
4
20
24
-4
23
19
5
7
7
17
22
-5
22
19
6
4
9
19
26
-7
22
19
6
3
10
25
30
-5
21
19
4
9
6
17
23
-6
21
19
5
6
8
16
23
-7
21
19
5
5
9
20
28
-8
20
19
4
7
8
21
26
-5
19
19
3
9
7
17
21
-4
18
19
2
10
7
25
34
-9
16
19
2
7
10
23
37
-14
13
19
2
6
11
19
36
-17
12
19
2
5
12
10
25
-15
11
19
1
7
11
15
31
-16
10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире