Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|38
|26
|5
|7
|76:43
|+33
|83
|2.
|Интер
|38
|24
|10
|4
|81:36
|+45
|82
|3.
|Аталанта
|38
|23
|9
|6
|98:48
|+50
|78
|4.
|Лацио
|38
|24
|6
|8
|79:42
|+37
|78
|5.
|Рома
|38
|21
|7
|10
|77:51
|+26
|70
|6.
|Милан
|38
|19
|9
|10
|63:46
|+17
|66
|7.
|Наполи
|38
|18
|8
|12
|61:50
|+11
|62
|8.
|Сассуоло
|38
|14
|9
|15
|69:63
|+6
|51
|9.
|Верона
|38
|12
|13
|13
|47:51
|-4
|49
|10.
|Фиорентина
|38
|12
|13
|13
|51:48
|+3
|49
|11.
|Парма
|38
|14
|7
|17
|56:57
|-1
|49
|12.
|Болонья
|38
|12
|11
|15
|52:65
|-13
|47
|13.
|Удинезе
|38
|12
|9
|17
|37:51
|-14
|45
|14.
|Кальяри
|38
|11
|12
|15
|52:56
|-4
|45
|15.
|Сампдория
|38
|12
|6
|20
|48:65
|-17
|42
|16.
|Торино
|38
|11
|7
|20
|46:68
|-22
|40
|17.
|Дженоа
|38
|10
|9
|19
|47:73
|-26
|39
|18.
|Лечче
|38
|9
|8
|21
|52:85
|-33
|35
|19.
|Брешиа
|38
|6
|7
|25
|35:79
|-44
|25
|20.
|СПАЛ
|38
|5
|5
|28
|27:77
|-50
|20
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|19
|16
|2
|1
|46:17
|+29
|50
|2.
|Лацио
|19
|14
|3
|2
|46:17
|+29
|45
|3.
|Интер
|19
|11
|6
|2
|40:17
|+23
|39
|4.
|Аталанта
|19
|12
|2
|5
|51:26
|+25
|38
|5.
|Рома
|19
|10
|4
|5
|36:27
|+9
|34
|6.
|Наполи
|19
|10
|3
|6
|31:24
|+7
|33
|7.
|Милан
|19
|9
|6
|4
|31:20
|+11
|33
|8.
|Верона
|19
|9
|5
|5
|29:25
|+4
|32
|9.
|Сассуоло
|19
|8
|3
|8
|44:33
|+11
|27
|10.
|Кальяри
|19
|7
|4
|8
|32:28
|+4
|25
|11.
|Торино
|19
|7
|4
|8
|23:30
|-7
|25
|12.
|Удинезе
|19
|6
|6
|7
|18:23
|-5
|24
|13.
|Парма
|19
|7
|2
|10
|26:24
|+2
|23
|14.
|Фиорентина
|19
|5
|8
|6
|22:22
|0
|23
|15.
|Болонья
|19
|5
|8
|6
|25:29
|-4
|23
|16.
|Дженоа
|19
|7
|1
|11
|24:31
|-7
|22
|17.
|Сампдория
|19
|6
|4
|9
|25:30
|-5
|22
|18.
|Лечче
|19
|4
|5
|10
|30:41
|-11
|17
|19.
|Брешиа
|19
|3
|5
|11
|21:34
|-13
|14
|20.
|СПАЛ
|19
|2
|4
|13
|16:40
|-24
|10
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интер
|19
|13
|4
|2
|41:19
|+22
|43
|2.
|Аталанта
|19
|11
|7
|1
|47:22
|+25
|40
|3.
|Рома
|19
|11
|3
|5
|41:24
|+17
|36
|4.
|Лацио
|19
|10
|3
|6
|33:25
|+8
|33
|5.
|Милан
|19
|10
|3
|6
|32:26
|+6
|33
|6.
|Ювентус
|19
|10
|3
|6
|30:26
|+4
|33
|7.
|Наполи
|19
|8
|5
|6
|30:26
|+4
|29
|8.
|Фиорентина
|19
|7
|5
|7
|29:26
|+3
|26
|9.
|Парма
|19
|7
|5
|7
|30:33
|-3
|26
|10.
|Болонья
|19
|7
|3
|9
|27:36
|-9
|24
|11.
|Сассуоло
|19
|6
|6
|7
|25:30
|-5
|24
|12.
|Удинезе
|19
|6
|3
|10
|19:28
|-9
|21
|13.
|Сампдория
|19
|6
|2
|11
|23:35
|-12
|20
|14.
|Кальяри
|19
|4
|8
|7
|20:28
|-8
|20
|15.
|Лечче
|19
|5
|3
|11
|22:44
|-22
|18
|16.
|Верона
|19
|3
|8
|8
|18:26
|-8
|17
|17.
|Дженоа
|19
|3
|8
|8
|23:42
|-19
|17
|18.
|Торино
|19
|4
|3
|12
|23:38
|-15
|15
|19.
|Брешиа
|19
|3
|2
|14
|14:45
|-31
|11
|20.
|СПАЛ
|19
|3
|1
|15
|11:37
|-26
|10