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  • Серия А. Роналду на 90-й минуте спас «Ювентус» от поражения в игре с «Аталантой», «Рома» крупно победила в Брешии

Серия А. Роналду на 90-й минуте спас «Ювентус» от поражения в игре с «Аталантой», «Рома» крупно победила в Брешии

12 июля 2020, 00:39
10

«Аталанта» упустила победу в Турине. На 90-й минуте с пенальти отличился лучший бомбардир «Ювентуса» в сезоне Серии А Криштиану Роналду.

Португалец – лидер сезона топ-5 лиг Европы по забитым пенальти (11 из 11).

В другой встрече «Брешиа» крупно уступила «Роме», у которой победный мяч забил защитник Федерико Фасио.

Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур

Брешиа – Рома – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Фасио, 48; 0:2 – Калинич, 62; 0:3 – Дзаниоло, 74.

Ювентус – Аталанта – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сапата, 16; 1:1 – Роналду, 55 (с пенальти); 1:2 – Малиновский, 81; 2:2 – Роналду, 90 (с пенальти).

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Брешиа Рома Ювентус Аталанта
Комментарии (10)
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dinar7777dinar
1594504083
аахахахаах цирк ! щас начнут тут пукать ой рональду рональду !! пенальду ептааа. абсолютно левая первая пенька ! даже вар не стал смотреть. позорище ! аталанта возила этих недостойных как хотела. позор футбола. с такой игрой блюве в лч нечего ловить. какой там сити ))))) лион сначала пройдите ! это не купленный сериал за счет аньелли и смс от недведа судьям. сити то вас убьет ! закопает что пенальду убежит в катар !
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wobaekat
1594516141
Классика Пеналду
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anjaneri
1594519853
Роналдуев, самый добросовестный нааапод, - он выполняет свои обязанности на поле со 100% отдачей сил, ммоллоттоБоец!!!!
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Garrincha58
1594535910
Реал и Юве без пеналей ничего не могут
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Алексей новый
1594618205
Не Пеналду спас, а судья спас Ювентус от поражения, придумав пенальти.
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