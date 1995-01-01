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    Серия А. Роналду на 90-й минуте спас «Ювентус» от поражения в игре с «Аталантой», «Рома» крупно победила в Брешии

    «Аталанта» упустила победу в Турине. На 90-й минуте с пенальти отличился лучший бомбардир «Ювентуса» в сезоне Серии А Криштиану Роналду.

    Португалец – лидер сезона топ-5 лиг Европы по забитым пенальти (11 из 11).

    В другой встрече «Брешиа» крупно уступила «Роме», у которой победный мяч забил защитник Федерико Фасио.

    Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур

    Брешиа – Рома – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Фасио, 48; 0:2 – Калинич, 62; 0:3 – Дзаниоло, 74.

    Ювентус – Аталанта – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сапата, 16; 1:1 – Роналду, 55 (с пенальти); 1:2 – Малиновский, 81; 2:2 – Роналду, 90 (с пенальти).

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3282

      dinar7777dinar 2 часа назад

      аахахахаах цирк ! щас начнут тут пукать ой рональду рональду !! пенальду ептааа. абсолютно левая первая пенька ! даже вар не стал смотреть. позорище ! аталанта возила этих недостойных как хотела. позор футбола. с такой игрой блюве в лч нечего ловить. какой там сити ))))) лион сначала пройдите ! это не купленный сериал за счет аньелли и смс от недведа судьям. сити то вас убьет ! закопает что пенальду убежит в катар !

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