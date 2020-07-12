Серия А. Роналду на 90-й минуте спас «Ювентус» от поражения в игре с «Аталантой», «Рома» крупно победила в Брешии

«Аталанта» упустила победу в Турине. На 90-й минуте с пенальти отличился лучший бомбардир «Ювентуса» в сезоне Серии А Криштиану Роналду.
Португалец – лидер сезона топ-5 лиг Европы по забитым пенальти (11 из 11).
В другой встрече «Брешиа» крупно уступила «Роме», у которой победный мяч забил защитник Федерико Фасио.
Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур
Голы: 0:1 – Фасио, 48; 0:2 – Калинич, 62; 0:3 – Дзаниоло, 74.
Ювентус – Аталанта – 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Сапата, 16; 1:1 – Роналду, 55 (с пенальти); 1:2 – Малиновский, 81; 2:2 – Роналду, 90 (с пенальти).
Источник: Бомбардир.ру