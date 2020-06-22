Серия А. «Милан» разгромил «Лечче», «Фиорентина» не сумела победить «Брешию»

Завершились два матча 27-го тура итальянской Серии А.

«Милан» в гостях с крупным счетом обыграл «Лечче» благодаря голам Самуэля Кастильехо, Джакомо Бонавентуры, Анте Ребича и Рафаэля Леау.

В другом поединке «Фиорентина» дома расписала ничью с «Брешией», занимающей последнее место в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур

Лечче – Милан – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Кастильехо, 26; 1:1 – Манкосу (с пенальти), 54; 1:2 – Бонавентура, 55; 1:3 – Ребич, 57; 1:4 – Леау, 72.

Фиорентина – Брешиа – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Доннарумма (с пенальти), 17; 1:1 – Пеццелла, 29.

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