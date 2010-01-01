Балотелли получил предложение от «Комо», выступающего в третьем итальянском дивизионе

а был талантище! Карьера катится вниз по наклонной. Следующий будет спартак
Будущее нападающего «Брешии» Марио Балотелли остается неопределенным.
В нынешней команде на 29-летнего футболиста не рассчитывают, а предложение о переходе у него только одно.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, форварда приглашает «Комо» из Серии С.
- Балотелли перешел в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента.
- В текущем сезоне игрок забил пять голов в 19 матчах.
- Комо находится в 140 километрах от Брешии.