Балотелли получил предложение от «Комо», выступающего в третьем итальянском дивизионе

Будущее нападающего «Брешии» Марио Балотелли остается неопределенным.

В нынешней команде на 29-летнего футболиста не рассчитывают, а предложение о переходе у него только одно.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, форварда приглашает «Комо» из Серии С.