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    Балотелли получил предложение от «Комо», выступающего в третьем итальянском дивизионе

    Будущее нападающего «Брешии» Марио Балотелли остается неопределенным.

    В нынешней команде на 29-летнего футболиста не рассчитывают, а предложение о переходе у него только одно.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, форварда приглашает «Комо» из Серии С.

    • Балотелли перешел в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента.
    • В текущем сезоне игрок забил пять голов в 19 матчах.
    • Комо находится в 140 километрах от Брешии.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1254

      Puddle 50 минут назад

      а был талантище! Карьера катится вниз по наклонной. Следующий будет спартак

      0
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      Рейтинг: +8992

      Skull_Boy 2 часа назад

      Просрал все карьеру со своими понтами клоун, а теперь КОМА

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