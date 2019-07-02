-
-
-
-
01.05.2019 14:21Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет перейти в мадридский «Реал». Форвард парижан рассказал о своем желании партнеру по сборной Бразилии и защитнику «сливочных» Марсело. В программе El Chiringuito de Jugones на канале Mega эту информацию озвучил бывший гл
-
28.04.2019 19:27Поднимаясь после матча по трибунам стадиона, Неймар остановился около болельщика, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок.
-
-
06.09.2018 13:34
-
-
-
-
-
-
04.03.2017 19:04Главный тренер сборной Бразилии Тите включил полузащитника «Зенита» Виктора Жулиано в состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира в 2018 году против сборных Уругвая и Парагвая, сообщает GloboEsporte.
-
11.02.2017 17:00Зимой «Ман Сити» заполучил еще одного нападающего – бразильца Габриэла Жезуса. Новичок сразу стал приносить команде победы, а СМИ заговорили о возможной продаже Серхио Агуэро. Блог «Бескрайний нападающий» разбирается в щекотливой ситуации.4
-