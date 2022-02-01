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Главные новости
Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы, новый трансфер «Реала», конфликт Куртуа с Тедеско и другие новости
00:50
Текст
Видели новости о сроке для Промеса? Что теперь будет?
37
00:43
Мбаппе обновил два рекорда Франции
00:15
Куртуа отреагировал на слова Тедеско о своем отъезде из расположения сборной Бельгии
19 июня
23:57
Отбор Евро-2024. Англия забила 7 голов Северной Македонии, минимальные победы Франции, Казахстана и другие результаты
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Все новости
00:27
«Мы должны игнорировать все их решения»: Гаджиев – о приговоре Промеса
1
19 июня
23:45
Отбор Евро-2024. Белоруссия обыграла Косово (2:1), победив в официальном матче впервые с марта 2021 года
1
23:25
«Смешно»: Мостовой сравнил график российских и европейских футболистов
1
23:11
Еще один матч сборных не доиграли из-за расистского оскорбления
18
22:58
«Барселона» заплатила 1,5 миллиона за 18-летнего сенегальца из 2-го дивизиона Хорватии
1
22:50
В «Рубине» ответили, кто будет принимать решение о продлении контракта с Дзагоевым
22:41
«Бавария» выбирает между тремя форвардами
22:33
Фото
Промес опубликовал фото со Стивеном Сигалом после новости о тюремном сроке в Нидерландах
1
22:22
Видео
Зидан заплакал, произнося речь на благотворительном мероприятии
21:59
Широков: «Когда Россия победит в СВО, мы должны диктовать свои условия международным организациям»
12
21:47
Тедеско сделал заявление об отъезде Куртуа из расположения сборной Бельгии
2
21:35
Защитник «Факела» Божин рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА
21:21
Сборная Новой Зеландии отказалась выходить на второй тайм матча с Катаром из-за расистских оскорблений
6
21:02
Отбор Евро-2024. Украина минимально обыграла Мальту, Армения сильнее Латвии, Финляндия уничтожила Сан-Марино
2
20:49
«Селтик» объявил имя нового тренера
20:40
Тикнизян забил дебютный гол за сборную Армении
20:29
Товарищеский матч. Аргентина без Месси победила Индонезию (2:0)
20:20
Генич до комментаторской работы думал о карьере таксиста
2
19:55
«Барселоне» предложили бесплатно подписать вице-чемпиона мира
19:46
Билялетдинов отреагировал на приговор Промеса
7
19:38
В Бразилии придумали новый план по назначению Анчелотти тренером сборной
19:30
Ордец повторно приостановил контракт с «Динамо» и остался в «Бохуме»
2
19:19
Шесть игроков «Челси» могут уехать в Саудовскую Аравию
1
19:00
Лайв
«Реал» арендовал 33-летнего нападающего, «Тоттенхэм» заплатил 30 млн «Юве» за Кулушевски. LIVE главных трансферов мира от «Бомбардира»
3
18:57
Широков раскритиковал селекцию ЦСКА: «Дело не только в деньгах»
3
18:52
Смородская: «Спартаку» нужно расставаться с Промесом! Он хороший футболист, но преступник»
9
18:40
Стали известны условия контракта Игнатьева с «Сочи»
18:34
«Бавария» предложит 30 миллионов за самого быстрого игрока АПЛ
2
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Расписание матчей сборной Бразилии по футболу
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Тренер
Рамон Менезес
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Товарищеские матчи. Сборные 2023
20 июня, вторник
22:00
Бразилия
Сенегал
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18+
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