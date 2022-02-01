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    Расписание матчей сборной Бразилии по футболу

    Сайт www.cbf.com.br
    Тренер Рамон Менезес
    Товарищеские матчи. Сборные 2023

    		20 июня, вторник 22:00 Бразилия Сенегал
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