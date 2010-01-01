Статистика по турнирам:

Чемпионат мира (2022) Кубок Америки (2021) Кубок Америки (2019) Чемпионат мира (2018) Кубок Америки (2016) Кубок Америки (2015) Чемпионат мира (2014) Кубок Конфедераций (2013) Кубок Америки (2011) Товарищеские матчи. Сборные (2010) Чемпионат мира (2010) Кубок Конфедераций (2009)