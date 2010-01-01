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    Состав сборной Бразилии по футболу

    Сайт www.cbf.com.br
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    1 Алисон Ливерпуль Ливерпуль Бразилия Вра 30 4 0 0 0 0
    23 Эдерсон Манчестер Сити Манчестер Сити Бразилия Вра 29 1 0 0 0 0
    12 Вевертон Палмейрас Палмейрас Бразилия Вра 35 1 0 0 0 0
    4 Маркиньос ПСЖ ПСЖ Бразилия Португалия Защ 28 5 0 0 1 0
    3 Силва Тиаго Челси Челси Бразилия Защ 38 4 0 0 0 0
    14 Милитао Эдер Реал Реал Бразилия Защ 25 4 0 0 1 0
    6 Сандро Алекс Ювентус Ювентус Бразилия Защ 32 3 0 0 0 0
    2 Данило Ювентус Ювентус Бразилия Защ 31 3 0 0 1 0
    13 Алвес Дани Нет клуба Бразилия Испания Защ 39 2 0 0 0 0
    16 Теллес Алекс Севилья Севилья Бразилия Защ 30 2 0 0 0 0
    24 Бремер Ювентус Ювентус Бразилия Защ 25 2 0 0 0 0
    5 Каземиро Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Бразилия Пол 30 4 1 1 1 0
    8 Фред Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Бразилия Пол 29 4 0 0 1 0
    7 Пакета Лукас Вест Хэм Вест Хэм Бразилия Пол 25 4 1 1 0 0
    17 Гимараеш Бруно Ньюкасл Ньюкасл Бразилия Пол 25 2 0 0 1 0
    15 Фабиньо Ливерпуль Ливерпуль Бразилия Пол 29 1 0 0 0 0
    22 Рибейро Эвертон Фламенго Фламенго Бразилия Пол 33 1 0 0 0 0
    11 Рафинья Барселона Барселона Бразилия Нап 26 5 0 1 0 0
    21 Родриго Реал Реал Бразилия Нап 22 5 0 1 0 0
    9 Ришарлисон Тоттенхэм Тоттенхэм Бразилия Нап 25 4 3 0 0 0
    20 Винисиус Реал Реал Бразилия Нап 22 4 1 2 0 0
    19 Антони Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Бразилия Нап 23 4 0 0 0 0
    10 Неймар ПСЖ ПСЖ Бразилия Нап 31 3 2 0 0 0
    18 Жезус Габриэль Арсенал Арсенал Бразилия Нап 25 3 0 0 0 0
    26 Мартинелли Габриэль Арсенал Арсенал Бразилия Нап 21 3 0 0 0 0
    25 Педро Фламенго Фламенго Бразилия Нап 25 2 0 0 0 0
    Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 6, нападающих: 9
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