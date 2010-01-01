Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|1
|Алисон
|Ливерпуль
|Вра
|30
|4
|0
|0
|0
|0
|23
|Эдерсон
|Манчестер Сити
|Вра
|29
|1
|0
|0
|0
|0
|12
|Вевертон
|Палмейрас
|Вра
|35
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|Маркиньос
|ПСЖ
|Защ
|28
|5
|0
|0
|1
|0
|3
|Силва Тиаго
|Челси
|Защ
|38
|4
|0
|0
|0
|0
|14
|Милитао Эдер
|Реал
|Защ
|25
|4
|0
|0
|1
|0
|6
|Сандро Алекс
|Ювентус
|Защ
|32
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|Данило
|Ювентус
|Защ
|31
|3
|0
|0
|1
|0
|13
|Алвес Дани
|Нет клуба
|Защ
|39
|2
|0
|0
|0
|0
|16
|Теллес Алекс
|Севилья
|Защ
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|24
|Бремер
|Ювентус
|Защ
|25
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|Каземиро
|Манчестер Юнайтед
|Пол
|30
|4
|1
|1
|1
|0
|8
|Фред
|Манчестер Юнайтед
|Пол
|29
|4
|0
|0
|1
|0
|7
|Пакета Лукас
|Вест Хэм
|Пол
|25
|4
|1
|1
|0
|0
|17
|Гимараеш Бруно
|Ньюкасл
|Пол
|25
|2
|0
|0
|1
|0
|15
|Фабиньо
|Ливерпуль
|Пол
|29
|1
|0
|0
|0
|0
|22
|Рибейро Эвертон
|Фламенго
|Пол
|33
|1
|0
|0
|0
|0
|11
|Рафинья
|Барселона
|Нап
|26
|5
|0
|1
|0
|0
|21
|Родриго
|Реал
|Нап
|22
|5
|0
|1
|0
|0
|9
|Ришарлисон
|Тоттенхэм
|Нап
|25
|4
|3
|0
|0
|0
|20
|Винисиус
|Реал
|Нап
|22
|4
|1
|2
|0
|0
|19
|Антони
|Манчестер Юнайтед
|Нап
|23
|4
|0
|0
|0
|0
|10
|Неймар
|ПСЖ
|Нап
|31
|3
|2
|0
|0
|0
|18
|Жезус Габриэль
|Арсенал
|Нап
|25
|3
|0
|0
|0
|0
|26
|Мартинелли Габриэль
|Арсенал
|Нап
|21
|3
|0
|0
|0
|0
|25
|Педро
|Фламенго
|Нап
|25
|2
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 6, нападающих: 9