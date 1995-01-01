- 3 марта
- 23:23 Дочь Пеле рассказала, за кого он болел на ЧМ-2022 после вылета Бразилии
- 17:59 Фото Новичок «Зенита» Ренан впервые вызван в главную сборную Бразилии 7
- 28 февраля
- 09:32 ФИФА посмертно присудила Пеле награду «Лучший навсегда» 1
- 25 февраля
- 23:34 «Их теперь призовут на Украину?»: как в мире отреагировали на получение российского гражданства Малкомом и Клаудиньо 53
- 18 февраля
- 11:59 В «Зените» рассказали, смогут ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России 8
- 17 февраля
- 11:20 Ари: «Бразильцы и россияне – братья. Сборная Бразилии точно согласилась бы сыграть с Россией» 7
- 16 февраля
- 10:45 Рианчо оценил перспективы Черчесова возглавить сборную Бразилии 5
- 15 февраля
- 18:02 Сборная Бразилии назвала имя исполняющего обязанности главного тренера
- 10 февраля
- 20:19 Анчелотти отреагировал на новость о договоренности со сборной Бразилии
- 17:18 Стали известны подробности контракта Анчелотти со сборной Бразилии 6
- 9 февраля
- 18:53 Анчелотти готов возглавить сборную Бразилию. Тренера «Реала» будут ждать до лета 1
- 8 февраля
- 23:25 Гомес: «Сборная Аргентины праздновала победу Хорватии над Бразилией на ЧМ-2022 как свою собственную»
- 7 февраля
- 00:40 Фото Неймар – обладатель «Золотой самбы»-2022. Он засветил награду раньше срока 1
- 2 февраля
- 16:52 Ари: «Хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Бразилии» 3
- 30 января
- 18:26 Фото В Бразилии с моста упал автобус с футболистами. Погибли четыре человека
- 23 января
- 13:44 Сборная Бразилии рассматривает четырех кандидатов на пост главного тренера 5
- 21 января
- 13:23 Зидан отказал пяти сборным ради «Ювентуса» 2
- 19 января
- 12:52 Дани Алвеса арестуют по подозрению в сексуальных домогательствах 2
- 17 января
- 11:23 Фото Сборная лучших игроков Южной Америки в 2022 году по версии IFFHS
- 16 января
- 17:40 Ришарлисон: «Вылет с ЧМ-2022 хуже смерти члена семьи» 5
- 12 января
- 20:20 5 вратарей номинированы на звание лучшего в 2022 году по версии ФИФА 5
- 15:55 Стал известен главный кандидат на пост тренера сборной Бразилии 2
- 10 января
- 18:18 На Алвеса завели дело по обвинению в сексуальных домогательствах 1
- 15:25 Жена Алвеса прокомментировала обвинения в адрес своего мужа в сексуальных домогательствах
- 9 января
- 11:50 Моуринью не захотел тренировать сборную Бразилии. Его уговаривал Роналдо 3
- 10:57 Умер экс-нападающий сборной Бразилии Динамит 1
- 7 января
- 23:17 Зидан отклонил предложения от трех сборных 2
- 5 января
- 23:55 Алвес ответил на обвинения в сексуальных домогательствах
- 11:16 Стало известно, какая страна первой согласилась переименовать стадион в честь Пеле 1