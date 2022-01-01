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Товарищеские матчи. Сборные
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Бразилия
Новости
Новости сборной Бразилии по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.cbf.com.br
Тренер:
Карло Анчелотти
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Расписание
Таблица
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
10 сентября
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
19 августа
6
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
13 августа
1
Фото
«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
Анчелотти назвал ключевую ошибку, из-за которой Бразилия вылетела с ЧМ-2026
30 июля
1
Анчелотти похвалил игрока «Зенита»: «У него большое будущее в сборной Бразилии»
30 июля
1
Неймар объявил решение о своем будущем в сборной Бразилии
29 июля
3
67-летний Анчелотти определился со своим будущим
23 июля
1
Игроки сборной Бразилии вернулись в «Зенит»
22 июля
1
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Неймар после вылета с ЧМ-2026 купил яхту за 23+ миллиона
17 июля
6
Игрок сборной Бразилии не отказывал «Зениту»
16 июля
4
Сборная Аргентины повторила достижение Бразилии на ЧМ
16 июля
Только одна сборная чаще выходила в финал ЧМ, чем Аргентина
16 июля
3
«Какой позор»: только один игрок сборной Бразилии прилетел домой после провала на ЧМ-2026
14 июля
3
Орлов объяснил неудачу Бразилии на ЧМ-2026
13 июля
5
Легионера «Зенита» уличили в спаде
11 июля
2
Реакция Кафу на завершение карьеры Неймара в сборной Бразилии
11 июля
2
Стало известно, смогут ли Дуглас Сантос и Луис Энрике сыграть со «Спартаком»
10 июля
2
Губерниев жестко оскорбил легенду сборной Бразилии
9 июля
16
Губерниев определил главных «поленьев» ЧМ-2026
9 июля
5
Ромарио оскорбил Анчелотти и извинился за это
9 июля
2
Ловчев: «Анчелотти не главный в сборной Бразилии»
9 июля
5
Неймар думает о завершении карьеры в 34 года
8 июля
3
Самолет сборной Бразилии улетел с ЧМ-2026 с одним футболистом на борту
8 июля
5
1
2
3
4
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