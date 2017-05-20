Забытые легенды. Одинокая звезда.

Трагическая история Гарринчи – легенды, оставшейся в тени Пеле.

Смотря на него люди удивлялись:» Да как он может ходить? Не то, что в футбол играть». Одна нога на 6 сантиметров короче другой, а врач сборной оценил психологическую подготовку игрока на 38 баллов из 123...

Но стоило бразильцу получить мяч, как исчезала его горбатость и неловкость. Лучшими качествами игрока являлись скорость и техника. Почти всю карьеру он провeл в родном «Ботафого». Местные болельщики его боготворили, он был именно тем «своим парнем», скромный и чудноватый. Но не смотря на это, он был одинок. До конца жизни из него не вышел дух бедности.

В сборной он дебютировал вместе с Пеле ( тогда ещe Эдсон ду Насименту). Первыми противостоять молодым бразильцам выпала честь сборной СССР. Лидером в том матче был не Пеле, не Вава, Диди или Загало, а именно Гарринча. Бразильцы сразу начали атаковать через правый фланг. Игроки сборной СССР втроeм, а то вчетвером не могли удержать молодого технаря сборной Бразилии. За три первые минуты матча Бразильцы создали 3(!) голевых момента у ворот Яшина и открыли счeт. Вава забил с передачи Гарринчи. Тот матч кудесники мяча выграли со счeтом 2:0. В финале Бразильцы разобрались со Шведами 5:2. Гарринча вновь был неудержим.

На чм 1962 года Гарринча был уже главной звездой Бразильцев. Он играл вдохновенно. Теперь Гарринча был не только проводником атак, но и часто их завершал, забив 2 гола в четвертьфинале Англичанам и гол в полуфинле сборной Чили. В финале Гарринча играл с температурой 38 градусов, из-за чего не смог показать всего своего потенциала, но вклад в победу его был весом.

Это был пик его карьеры. Три богатейших клуба Италии ( Ювентус и два миланских клуба) собрали на покупку игрока небывалую по тем временам сумму в миллион долларов, но сделка сорвалась. А позже Гарринча получил серьeзную травму. Клуб не разрешил игроку ложиться под нож, и тогда Гаррина сделал операцию без разрешения. Руководство клуба было разозлено поступком игрока, сначала оштрафовали , а потом и вовсе продали в «Коринтианс». Начались проблемы в личной жизни, появился лишний вес. Попытки стать комментатором потерпели крах. Гарринча всe больше и сильнее пил. В январе 1983 года игрока не стало...

Кстати, Гарринча это прозвище футболиста , обозначающее щебетать, чирикать. В детстве Маноэл Франсиско много времени проводил с птицами...