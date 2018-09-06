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    Футбол

    6 сентября 2018
    Вратарь голеадор

    Роже́рио Мю́кке Се́ни (порт.-браз.Rogério Mücke Ceni; 22 января 1973, Пату-Бранку, Парана, Бразилия) — бразильский футбольный вратарь. Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии. В 1992—2015 годах выступал за клуб «Сан-Паулу». Официально признан ФИФА вратарeм, забившим больше всех мячей в истории — 132. Главный тренер бразильского клуба «Форталеза»

    Рожерио Сени

    Rogerio ceni.jpgОбщая информацияРодился22 января 1973[1] (45 лет)
    Пату-Бранку, ПаранаГражданство

    Рост188 смВес82 кгПозициявратарьИнформация о клубеКлубФлаг Бразилии ФорталезаДолжностьглавный тренерКарьераМолодeжные клубы1987—1990Флаг Бразилии Синоп1990—1992Флаг Бразилии Сан-ПаулуКлубная карьера[* 1]1992—2015Флаг Бразилии Сан-Паулу941 (-?/102)Национальная сборная[* 2]1997—2006Флаг Бразилии Бразилия17 (−13)Тренерская карьера2017Флаг Бразилии Сан-Паулу2017— н.в.Флаг Бразилии ФорталезаНаграды и медалиЧемпионаты мираЗолотоКорея/Япония 2002Кубки конфедерацийЗолотоСаудовская Аравия 1997.

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