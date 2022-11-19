- 6 февраля
- 19:44 Прокоп расторг контракт с «Ботевом». Он перешел из «Амкала» в октябре 1
- 3 февраля
- 16:05 Фото «Факел» арендовал у «Ботева» двух алжирских полузащитников
- 30 января
- 10:20 Российский владелец «Ботева» объяснил, почему не финансирует клубы РПЛ 1
- 27 января
- 13:00 Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Ботев» (1:0) благодаря голу Мелешина 10
- 10:18 «Спартак» назвал стартовый состав на матч с «Ботевом» 1
- 20 января
- 18:15 Венгерской и болгарской командам запретили играть с «Пари НН» 10
- 19 января
- 07:44 «Торпедо» хочет купить французского форварда из «Ботева» 1
- 13 января
- 18:50 Видео Прокоп забил дебютный гол за «Ботев». Он перешел из «Амкала»
- 19 ноября 2022
- 16:32 Экс-игрок «Амкала» Прокоп дебютировал за болгарский «Ботев»
- 3 ноября 2022
- 09:09 «Если позвонит Карпин, возьму билет и сразу же полечу». Прокоп – о вызове в сборную 4
- 25 октября 2022
- 17:28 В «Ботеве» объяснили трансфер Прокопа из «Амкала»
- 15:57 «Путь мечты». Создатель «Амкала» оценил переход Прокопа в «Ботев»
- 14:58 В «Ботеве» раскрыли подробности контракта с Прокопом
- 12:17 Фото «Ботев» объявил о переходе Прокопа из «Амкала»
- 25 сентября 2022
- 16:42 «Мечтаю играть в Европе». Прокоп из «Амкала» подтвердил просмотр в «Ботеве»
- 13:43 Стало известно, в каком зарубежном клубе проходит просмотр Прокоп из «Амкала» 2
- 2 июня 2022
- 11:58 «Краснодар» выкупил у «Ботева» трех нигерийцев за 1,5 миллиона (Иван Карпов) 12
- 22 января 2022
- 18:32 Фото Карпин посетил матч «Зенит» – «Ботев». На нем игроки подрались 12
- 17:57 Матч «Зенит» – «Ботев» завершился досрочно из-за драки 41
- 17:41 Товарищеский матч. «Зенит» сыграл вничью с «Ботевом» (2:2), забили Дзюба и Оздоев 8
- 20 декабря 2021
- 10:53 Фото «Ботев» и «Жилина» – соперники «Зенита» на зимних сборах в Дубае 1
- 23 августа 2021
- 19:24 Фото «Краснодар» арендовал у «Ботева» 19-летнего нигерийца Олусегуна. Он будет играть за вторую команду
- 30 апреля 2019
- 14:38 Видео Судья в Болгарии перед началом игры предложил игрокам стукнуться пасхальными яйцами, а не бросать монету 4
- 8 декабря 2018
- 13:11 Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Ювентуса» Божинов может стать игроком «Крыльев Советов» 3
- 2 февраля 2017
- 18:45 «Анжи» обыграл «Ботев» в контрольном матче 2
- 31 августа 2016
- 06:54 Наставник болгарского клуба «Ботев» ушел в отставку спустя 2 часа после назначения на должность 2