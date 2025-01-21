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Ботев
Новости
€ 7 млн
Ботев - новости команды
Пловдив
Болгария. Первая лига
Стадион:
Христо Ботев
Сайт:
http://www.pfcbotev1912.com/news.php
Тренер:
Станислав Генчев
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Таблица
Ивелин Попов ответил, на что тратит деньги
2025.01.21 17:26
2
Попов: «После чемпионства со «Спартаком» Каррера начал думать, что он неповторимый»
2025.01.21 13:47
5
Попов: «Станкович может превзойти Карреру в «Спартаке»
2025.01.21 11:42
1
Попов определил место РПЛ среди других лиг Европы
2025.01.21 09:45
1
Фото
«Ростов» купил вратаря сборной Боснии и Герцеговины
2024.06.25 17:44
3
«Ростов» купит вратаря в Болгарии
2024.06.20 08:55
1
Рахимов объяснил свое удаление в товарищеском матче
2024.02.02 10:51
2
Аршавин: «У вас там Генич штрафные бьет, что еще можно сказать про вашу Медиалигу?»
2023.06.08 23:34
Прокоп расторг контракт с «Ботевом». Он перешел из «Амкала» в октябре
2023.02.06 19:44
1
Фото
«Факел» арендовал у «Ботева» двух алжирских полузащитников
2023.02.03 16:05
Российский владелец «Ботева» объяснил, почему не финансирует клубы РПЛ
2023.01.30 10:20
1
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Ботев» (1:0) благодаря голу Мелешина
2023.01.27 13:00
8
«Спартак» назвал стартовый состав на матч с «Ботевом»
2023.01.27 10:18
1
Венгерской и болгарской командам запретили играть с «Пари НН»
2023.01.20 18:15
7
«Торпедо» хочет купить французского форварда из «Ботева»
2023.01.19 07:44
Видео
Прокоп забил дебютный гол за «Ботев». Он перешел из «Амкала»
2023.01.13 18:50
Экс-игрок «Амкала» Прокоп дебютировал за болгарский «Ботев»
2022.11.19 16:32
«Если позвонит Карпин, возьму билет и сразу же полечу». Прокоп – о вызове в сборную
2022.11.03 09:09
4
В «Ботеве» объяснили трансфер Прокопа из «Амкала»
2022.10.25 17:28
«Путь мечты». Создатель «Амкала» оценил переход Прокопа в «Ботев»
2022.10.25 15:57
В «Ботеве» раскрыли подробности контракта с Прокопом
2022.10.25 14:58
Фото
«Ботев» объявил о переходе Прокопа из «Амкала»
2022.10.25 12:17
«Мечтаю играть в Европе». Прокоп из «Амкала» подтвердил просмотр в «Ботеве»
2022.09.25 16:42
Стало известно, в каком зарубежном клубе проходит просмотр Прокоп из «Амкала»
2022.09.25 13:43
2
«Краснодар» выкупил у «Ботева» трех нигерийцев за 1,5 миллиона (Иван Карпов)
2022.06.02 11:58
12
Фото
Карпин посетил матч «Зенит» – «Ботев». На нем игроки подрались
2022.01.22 18:32
11
Матч «Зенит» – «Ботев» завершился досрочно из-за драки
2022.01.22 17:57
29
Товарищеский матч. «Зенит» сыграл вничью с «Ботевом» (2:2), забили Дзюба и Оздоев
2022.01.22 17:41
8
Фото
«Ботев» и «Жилина» – соперники «Зенита» на зимних сборах в Дубае
2021.12.20 10:53
1
Фото
«Краснодар» арендовал у «Ботева» 19-летнего нигерийца Олусегуна. Он будет играть за вторую команду
2021.08.23 19:24
1
2
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Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
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Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
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У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
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Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
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