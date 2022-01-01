Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Болгария. Первая лига
Команды
Ботев
Состав
€ 7 млн
Ботев - состав команды
Пловдив
Болгария. Первая лига
Стадион:
Христо Ботев
Сайт:
http://www.pfcbotev1912.com/news.php
Тренер:
Станислав Генчев
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
29
Наумов Даниэл
Вра
28
€ 1.5 млн
1
Hristiyan Slavkov
Вра
-
4
Сольдо Никола
Защ
25
€ 0.5 млн
87
Петров Симеон
Защ
26
€ 0.5 млн
19
Конте Антуан
Защ
32
€ 0.5 млн
2
Нога Габриэль
Защ
24
€ 0.3 млн
22
Кватен Энок
Защ
29
€ 0.3 млн
5
Тамм Йоонас
Защ
34
€ 0.15 млн
15
Bogdan Kostov
Защ
-
42
Ivaylo Videv
Защ
-
20
Timothy Awany
Защ
-
27
Bryan Hein
Защ
-
7
Илиев Никола
Пол
22
€ 0.8 млн
17
Миланов Георгий
Пол
34
€ 0.4 млн
8
Неделев Тодор
Пол
33
€ 0.3 млн
28
Жоку Энрике
Пол
25
€ 0.3 млн
88
Чимези Уильямс
Пол
20
€ 0.25 млн
10
Asen Chandarov
Пол
-
14
Carlos Algarra López
Пол
-
23
Dimitar Tonev
Пол
-
17
Nikolay Minkov
Пол
-
90
Калу Самуэль
Нап
29
€ 1 млн
19
Родригеш Мауро
Нап
25
€ 0.25 млн
77
Lucas Araujo
Нап
-
20
S. Petkov
Нап
-
9
Aleksa Maraš
Нап
-
23
Ifenna Dorgu
Нап
-
27
Emil Martinov
Нап
-
22
Marvin Senger
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 9, нападающих: 8
Главные новости
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
2
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+