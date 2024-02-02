Рахимов объяснил свое удаление в товарищеском матче

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал качество игры своей команды и работу главного судьи Владимира Шамары в товарищеском матча команды с болгарским «Ботевом».

«Рубин» на сборе в Турции в четверг проиграл «Ботеву» со счетом 0:1. На 86‑й минуте в составе казанцев за вторую желтую карточку был удален нападающий Мирлинд Даку. После этого эпизода Рахимов выразил негодование и получил красную карточку.

– За что вам дали красную карточку?

– ⁠Видимо за разговоры, за то, что спросил у него, что происходит. Я уже забыл, когда получал красную карточку, а тут ее дали.

– ⁠Арбитру руку пожали?

– ⁠Нет.

– ⁠Остались вопросы?

– Да. ⁠Неубедительно, когда он сказал, что дал Даку желтую карточку за то, что игрок схватил его руками. Но он его не хватал, он был перед ним. И на видео, которое мне показали, это видно. Я сказал арбитру: «Как ты смотришь момент и говоришь, что [Даку] руками хватает?» Он мне ответил: «А я вам объясняю, что было так». Но меня это объяснение не устраивает.

– ⁠Качество игры «Рубина» вас устроило?

– ⁠Оно было неплохим. Но надо понимать, что вчера были две тяжелейшие тренировки, и одна из них была самой интенсивной по нагрузке, по объeму [на сборах]. Отсюда мы прекрасно понимали, что свежести у нас не будет сегодня. Ничего страшного в этом не вижу.

– ⁠Команда выполняет ваши установки?

– ⁠В этом плане все нормально. Если посмотреть по всем игрокам, то видно, что все они были чуть заторможены в решениях.