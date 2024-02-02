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    Рахимов объяснил свое удаление в товарищеском матче

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал качество игры своей команды и работу главного судьи Владимира Шамары в товарищеском матча команды с болгарским «Ботевом».

    «Рубин» на сборе в Турции в четверг проиграл «Ботеву» со счетом 0:1. На 86‑й минуте в составе казанцев за вторую желтую карточку был удален нападающий Мирлинд Даку. После этого эпизода Рахимов выразил негодование и получил красную карточку.

    – За что вам дали красную карточку?

    – ⁠Видимо за разговоры, за то, что спросил у него, что происходит. Я уже забыл, когда получал красную карточку, а тут ее дали.

    – ⁠Арбитру руку пожали?

    – ⁠Нет.

    – ⁠Остались вопросы?

    – Да. ⁠Неубедительно, когда он сказал, что дал Даку желтую карточку за то, что игрок схватил его руками. Но он его не хватал, он был перед ним. И на видео, которое мне показали, это видно. Я сказал арбитру: «Как ты смотришь момент и говоришь, что [Даку] руками хватает?» Он мне ответил: «А я вам объясняю, что было так». Но меня это объяснение не устраивает.

    – ⁠Качество игры «Рубина» вас устроило?

    – ⁠Оно было неплохим. Но надо понимать, что вчера были две тяжелейшие тренировки, и одна из них была самой интенсивной по нагрузке, по объeму [на сборах]. Отсюда мы прекрасно понимали, что свежести у нас не будет сегодня. Ничего страшного в этом не вижу.

    – ⁠Команда выполняет ваши установки?

    – ⁠В этом плане все нормально. Если посмотреть по всем игрокам, то видно, что все они были чуть заторможены в решениях.

    • Это был первый матч казанцев на втором сборе в этом году. На первом сборе команда выиграла у сербского «Напредака» (5:2) и болгарской «Славии» (3:1).
    • «Рубин» после 18 туров РПЛ набрал 28 очков и занимает 7 место.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.02.2024 10:51
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    Комментарии (2)
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    моэм
    1706862854
    Болгарину лишний раз нагадить русскому святое дело ....зря спасали этих уродов от турок . угробив десятки тысяч русских воинов , они же потом всегда воевали против Руси , скоты неблагодарные .
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