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    Российский владелец «Ботева» объяснил, почему не финансирует клубы РПЛ

    Владелец «Ботева» Антон Зингаревич рассказал, почему финансирует болгарский клуб, а не российский.

    «Достаточно много богатых людей финансируют спорт в России, не только футбол. Они делают это по разным причинам.

    Лично я на футбол смотрю как на бизнес. И в России заниматься футболом с точки зрения бизнеса, если ты не агент, достаточно тяжело.

    Пока планов таких нет. Но кто знает, что будет дальше», – заявил Зингаревич.

    • Российский бизнесмен купил «Ботев» в 2021 году.
    • С 2012 по 2014 год он владел английским «Редингом».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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