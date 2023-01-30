Российский владелец «Ботева» объяснил, почему не финансирует клубы РПЛ

Владелец «Ботева» Антон Зингаревич рассказал, почему финансирует болгарский клуб, а не российский.
«Достаточно много богатых людей финансируют спорт в России, не только футбол. Они делают это по разным причинам.
Лично я на футбол смотрю как на бизнес. И в России заниматься футболом с точки зрения бизнеса, если ты не агент, достаточно тяжело.
Пока планов таких нет. Но кто знает, что будет дальше», – заявил Зингаревич.
- Российский бизнесмен купил «Ботев» в 2021 году.
- С 2012 по 2014 год он владел английским «Редингом».
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Источник: «Спорт-Экспресс»