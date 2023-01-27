Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Ботев» (1:0) благодаря голу Мелешина

Играли без особого напряга что и соответствует товарищескому матчу. Ботев играл от обороны но к сожалению у Спартака не нашлось аргументов чтобы взломать оборонительные порядки противника. Во втором тайме пошел более открытый футбол. Несколько раз пришлось вступать в игру Максименко, к слову сказать он провел матч спокойно и надежно. У Спартака моментов было еще больше, однако отличиться удалось только Мелешину. По игре Дуарте можно сказать что он вселяет надежду на то что его приобретение будет для Спартака полезным.
«Спартак» победил «Ботев» (1:0) в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.
Единственный гол на 70-й минуте забил Павел Мелешин. Защитник Алексис Дуарте дебютировал за московский клуб во втором тайме.
Товарищеский матч
Спартак (Россия) – Ботев (Болгария) – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Мелешин, 70.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию