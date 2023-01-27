Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Ботев» (1:0) благодаря голу Мелешина

«Спартак» победил «Ботев» (1:0) в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.

Единственный гол на 70-й минуте забил Павел Мелешин. Защитник Алексис Дуарте дебютировал за московский клуб во втором тайме.

Товарищеский матч

Спартак (Россия) – Ботев (Болгария) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Мелешин, 70.

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