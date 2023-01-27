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    Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Ботев» (1:0) благодаря голу Мелешина

    «Спартак» победил «Ботев» (1:0) в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.

    Единственный гол на 70-й минуте забил Павел Мелешин. Защитник Алексис Дуарте дебютировал за московский клуб во втором тайме.

    Товарищеский матч

    Спартак (Россия) – Ботев (Болгария) – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мелешин, 70.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100095

      zigbert 23 минуты назад

      Играли без особого напряга что и соответствует товарищескому матчу. Ботев играл от обороны но к сожалению у Спартака не нашлось аргументов чтобы взломать оборонительные порядки противника. Во втором тайме пошел более открытый футбол. Несколько раз пришлось вступать в игру Максименко, к слову сказать он провел матч спокойно и надежно. У Спартака моментов было еще больше, однако отличиться удалось только Мелешину. По игре Дуарте можно сказать что он вселяет надежду на то что его приобретение будет для Спартака полезным.

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      Рейтинг: +825

      Спартач80 46 минут назад

      Понравилась комбинация с голом и непосредственно выстрелом Мелешина.

      1
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      Рейтинг: +20703

      derrik2000 1 час назад

      Ребятишки из "Ботева" понравились намного больше.
      Я, конечно, понимаю, что нет ПОКА и Мартинса, и Промеса, и Мозеса, но ТАК БЕЗОБРАЗНО двигаться по полю, обрабатывать мяч и отдавать передачи???
      Даже разговоры о том, что, дескать, Спартак играет под нагрузками, игрочишек не извиняет: ПРАВИЛЬНО ОБРАБАТЫВАТЬ мяч и раздавать ТОЧНЫЕ пасы ОБЯЗАНЫ в любом физическом состоянии!

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      Рейтинг: +775

      7:1 1 час назад

      вынужден был смотреть эту лажу. очень уныло, что ещё сказать. хоть что-то, отдалённо напоминающее футбол, началось во втором тайме, когда второй состав выпустили.

      1
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      Рейтинг: +16770

      NewLife 1 час назад

      Во втором тайме, когда пол-команды на поле составляла молодежь, появились проблески нормальной игры. Дуарте понравился - спокойный, техничный видит поле и не теряет соперника. Рыбус совсем сдулся, он не должен выходить в основном составе, имхо. Зиньковкий и Николсон все еще далеки от оптимальной формыю В целом, по-тихоньку прогрессируем.

      4
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      Рейтинг: +100095

      zigbert > NewLife 19 минут назад

      А мне кажется что и Рыбус провел неплохой матч. Именно с его подачи в штрафную и был организован гол. Если не ошибаюсь Рыбус единственный игрок Спартака отыгравший без замены.

      0
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      Рейтинг: +1893

      alefreddy 1 час назад

      Первый тайм унылый второй состав поменялся поинтереснее стало.Дуарте пока впечатлил цепкий защитник посмотрим далее

      2
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      Рейтинг: +28107

      JTherry > alefreddy 1 час назад

      играли под нагрузками с хорошей болгарской командой, а не с командой с катарской помойки...) Дуарте приехал на сбор вполне готовый, как игрок, поскольку чемпионат в Парагвае в это время не прерывается на зимние сборы... освоится еще в команде, играл не под своим номером (6) с Ботевом...

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