Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В «Ботеве» объяснили трансфер Прокопа из «Амкала»

    Медиадиректор «Ботева» Сергей Расулов рассказал, что решение о подписании Михаила Прокопьева из «Амкала» было принято на основе его выступления в Кубке России.

    «Михаила мы знали давно, а после матчей Кубка России заинтересовались им всерьeз, после чего и пригласили его на просмотр.

    Миша месяц тренировался с командой и смог показать качества, благодаря которым наш спортивный блок принял решение предложить ему полноценный контракт.

    Сейчас все формальности улажены», – заявил Расулов.

    • Воспитанник «Зенита» перебрался в Болгарию из «Амкала».
    • Прокоп в этом сезоне Кубка России сделал 3 ассиста.
    • У «Ботева» российский владелец – Антон Зингаревич.

    Новости по теме
    «Путь мечты». Создатель «Амкала» оценил переход Прокопа в «Ботев»
    В «Ботеве» раскрыли подробности контракта с Прокопом
    «Ботев» объявил о переходе Прокопа из «Амкала»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11