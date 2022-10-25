В «Ботеве» объяснили трансфер Прокопа из «Амкала»

Медиадиректор «Ботева» Сергей Расулов рассказал, что решение о подписании Михаила Прокопьева из «Амкала» было принято на основе его выступления в Кубке России.

«Михаила мы знали давно, а после матчей Кубка России заинтересовались им всерьeз, после чего и пригласили его на просмотр.

Миша месяц тренировался с командой и смог показать качества, благодаря которым наш спортивный блок принял решение предложить ему полноценный контракт.

Сейчас все формальности улажены», – заявил Расулов.