В «Ботеве» объяснили трансфер Прокопа из «Амкала»

Медиадиректор «Ботева» Сергей Расулов рассказал, что решение о подписании Михаила Прокопьева из «Амкала» было принято на основе его выступления в Кубке России.
«Михаила мы знали давно, а после матчей Кубка России заинтересовались им всерьeз, после чего и пригласили его на просмотр.
Миша месяц тренировался с командой и смог показать качества, благодаря которым наш спортивный блок принял решение предложить ему полноценный контракт.
Сейчас все формальности улажены», – заявил Расулов.
- Воспитанник «Зенита» перебрался в Болгарию из «Амкала».
- Прокоп в этом сезоне Кубка России сделал 3 ассиста.
- У «Ботева» российский владелец – Антон Зингаревич.
Источник: «Чемпионат»