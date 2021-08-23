«Краснодар» арендовал у «Ботева» 19-летнего нигерийца Олусегуна. Он будет играть за вторую команду

«Краснодар» объявил о переходе нападающего Олакунле Олусегуна.
Российский клуб взял в аренду 19-летнего футболиста у «Ботева» из Пловдива до июня 2022 года.
Нигериец будет выступать за «Краснодар-2».
- Рыночная стоимость Олусегуна – 350 тысяч евро.
- Он уже играл в России за «Висту» из Геленджика.
- В активе форварда 3 гола в 10 матчах в составе юношеской сборной Нигерии.
«Краснодар-2» подписал контракт с Олакунле Олусегуном19-летний нигерийский нападающий будет выступать за «быков» на правах аренды #ФККраснодар2 #ОлакунлеОлусегун #Нападающий #ДоброПожаловатьhttps://t.co/pVt7MMiKvV— ФК «Краснодар-2» (@FCKrasnodar2) August 23, 2021