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    «Краснодар» арендовал у «Ботева» 19-летнего нигерийца Олусегуна. Он будет играть за вторую команду

    «Краснодар» объявил о переходе нападающего Олакунле Олусегуна.

    Российский клуб взял в аренду 19-летнего футболиста у «Ботева» из Пловдива до июня 2022 года.

    Нигериец будет выступать за «Краснодар-2».

    • Рыночная стоимость Олусегуна – 350 тысяч евро.
    • Он уже играл в России за «Висту» из Геленджика.
    • В активе форварда 3 гола в 10 матчах в составе юношеской сборной Нигерии.

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    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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