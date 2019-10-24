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11.12.2016 14:29В понедельник пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. Это событие вызывает большой интерес общественности, но жребий не всегда дарит нам яркие противостояния. Так какими должны быть афиши плей-офф в этот раз, чтобы зритель не оторвал глаз?4
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31.05.2016 10:48Кержаков выиграл Кубок, но вылетел из высшей лиги. Черышев не сумел толком поиграть в аренде. Тарханов со «Славией» удивил Болгарию. Рассказываем, как провели футбольный год русские игроки и тренеры, выступающие за пределами родной страны.1
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