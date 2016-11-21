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    Интересное из жизни и истории футбола. Все блоги -

    10 самых титулованных клубов

    21 ноября 2016
    Представляю топ клубов, в которых не окажется, ни «Барсы», ни «Манчестера Юнайтеда». Данные на 2016 год. Топ составлен по количеству общего числа трофеев.

    Лично меня число трофеев за историю приведeнных в этом списке клубов удивило.

    10. Пеньяроль (Уругвай).

    Всего 58 трофеев:

    Чемпион Уругвая – 50

    Кубок Либертадорес – 5

    Межконтинентальный кубок – 3

    9. Андерлехт ( Бельгия).

    Всего 59 трофеев:

    Чемпион Бельгии – 33

    Кубок Бельгии – 9

    Суперкубок Бельгии – 12

    Кубок обладателей кубков – 2

    Кубок УЕФА ( Лига Европы ) – 1

    Суперкубок УЕФА – 2

    8. Аякс (Нидерланды).

    Всего 71 трофей:

    Чемпион Нидерландов – 33

    Кубок Нидерландов – 18

    Суперкубок Нидерландов – 8

    Лига Чемпионов – 4

    Кубок УЕФА (Лига Европы) – 1

    Суперкубок УЕФА – 3

    Кубок обладателей кубков – 1

    Кубок Интертото – 1

    Межконтинентальный кубок – 2

    7. Олимпиакос (Греция).

    Всего 74 трофея:

    Чемпион Греции – 43

    Кубок Греции – 27

    Суперкубок Греции – 4

    6. Бенфика (Португалия).

    Всего 75 трофеев:

    Чемпион Португалии – 35

    Кубок Португалии – 28

    Кубок Португальской лиги – 5

    Суперкубок Португалии – 5

    Лига Чемпионов – 2

    5. Реал Мадрид (Испания).

    Всего 79 трофеев:

    Чемпион Испании – 32

    Кубок Испании – 19

    Суперкубок Испании – 9

    Лига Чемпионов – 11

    Кубок УЕФА (Лига Европы) – 2

    Суперкубок УЕФА – 2

    Межконтинентальный кубок – 3

    Клубный Чемпионат Мира – 1

    4. Аль-Ахли Каир (Египет).

    Всего 97 трофеев:

    Чемпион Египта – 37

    Кубок Египта – 35

    Суперкубок Египта – 7

    Лига Чемпионов КАФ – 8

    Кубок обладателей кубков КАФ – 4

    Суперкубок КАФ – 6

    3. Селтик (Шотландия).

    Всего 99 трофеев:

    Чемпион Шотландии – 47

    Кубок Шотландии – 36

    Кубок Шотландской лиги – 15

    Лига Чемпионов – 1

    2. Линфилд (Северная Ирландия).

    Всего 102 трофея:

    Чемпион Северной Ирландии – 51

    Кубок Северной Ирландии – 42

    Кубок Североирландской лиги – 9

    1. Глазго Рейнджерс (Шотландия).

    Всего 115 трофеев:

    Чемпион Шотландии – 54

    Кубок Шотландии – 33

    Кубок Шотландской лиги – 27

    Кубок обладателей кубков – 1

    Надеюсь, вам понравилось. Желаю удачи!

    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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