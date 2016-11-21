10 самых титулованных клубов

Представляю топ клубов, в которых не окажется, ни «Барсы», ни «Манчестера Юнайтеда». Данные на 2016 год. Топ составлен по количеству общего числа трофеев.

Лично меня число трофеев за историю приведeнных в этом списке клубов удивило. 10. Пеньяроль (Уругвай). Всего 58 трофеев: Чемпион Уругвая – 50 Кубок Либертадорес – 5 Межконтинентальный кубок – 3 9. Андерлехт ( Бельгия). Всего 59 трофеев: Чемпион Бельгии – 33 Кубок Бельгии – 9 Суперкубок Бельгии – 12 Кубок обладателей кубков – 2 Кубок УЕФА ( Лига Европы ) – 1 Суперкубок УЕФА – 2 8. Аякс (Нидерланды). Всего 71 трофей: Чемпион Нидерландов – 33 Кубок Нидерландов – 18 Суперкубок Нидерландов – 8 Лига Чемпионов – 4 Кубок УЕФА (Лига Европы) – 1 Суперкубок УЕФА – 3 Кубок обладателей кубков – 1 Кубок Интертото – 1 Межконтинентальный кубок – 2 7. Олимпиакос (Греция). Всего 74 трофея: Чемпион Греции – 43 Кубок Греции – 27 Суперкубок Греции – 4 6. Бенфика (Португалия). Всего 75 трофеев: Чемпион Португалии – 35 Кубок Португалии – 28 Кубок Португальской лиги – 5 Суперкубок Португалии – 5 Лига Чемпионов – 2 5. Реал Мадрид (Испания). Всего 79 трофеев: Чемпион Испании – 32 Кубок Испании – 19 Суперкубок Испании – 9 Лига Чемпионов – 11 Кубок УЕФА (Лига Европы) – 2 Суперкубок УЕФА – 2 Межконтинентальный кубок – 3 Клубный Чемпионат Мира – 1 4. Аль-Ахли Каир (Египет). Всего 97 трофеев: Чемпион Египта – 37 Кубок Египта – 35 Суперкубок Египта – 7 Лига Чемпионов КАФ – 8 Кубок обладателей кубков КАФ – 4 Суперкубок КАФ – 6 3. Селтик (Шотландия). Всего 99 трофеев: Чемпион Шотландии – 47 Кубок Шотландии – 36 Кубок Шотландской лиги – 15 Лига Чемпионов – 1 2. Линфилд (Северная Ирландия). Всего 102 трофея: Чемпион Северной Ирландии – 51 Кубок Северной Ирландии – 42 Кубок Североирландской лиги – 9 1. Глазго Рейнджерс (Шотландия). Всего 115 трофеев: Чемпион Шотландии – 54 Кубок Шотландии – 33 Кубок Шотландской лиги – 27 Кубок обладателей кубков – 1 Надеюсь, вам понравилось. Желаю удачи!

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