10 самых титулованных клубов

Лично меня число трофеев за историю приведeнных в этом списке клубов удивило.
10. Пеньяроль (Уругвай).
Всего 58 трофеев:
Чемпион Уругвая – 50
Кубок Либертадорес – 5
Межконтинентальный кубок – 3
9. Андерлехт ( Бельгия).
Всего 59 трофеев:
Чемпион Бельгии – 33
Кубок Бельгии – 9
Суперкубок Бельгии – 12
Кубок обладателей кубков – 2
Кубок УЕФА ( Лига Европы ) – 1
Суперкубок УЕФА – 2
8. Аякс (Нидерланды).
Всего 71 трофей:
Чемпион Нидерландов – 33
Кубок Нидерландов – 18
Суперкубок Нидерландов – 8
Лига Чемпионов – 4
Кубок УЕФА (Лига Европы) – 1
Суперкубок УЕФА – 3
Кубок обладателей кубков – 1
Кубок Интертото – 1
Межконтинентальный кубок – 2
7. Олимпиакос (Греция).
Всего 74 трофея:
Чемпион Греции – 43
Кубок Греции – 27
Суперкубок Греции – 4
6. Бенфика (Португалия).
Всего 75 трофеев:
Чемпион Португалии – 35
Кубок Португалии – 28
Кубок Португальской лиги – 5
Суперкубок Португалии – 5
Лига Чемпионов – 2
5. Реал Мадрид (Испания).
Всего 79 трофеев:
Чемпион Испании – 32
Кубок Испании – 19
Суперкубок Испании – 9
Лига Чемпионов – 11
Кубок УЕФА (Лига Европы) – 2
Суперкубок УЕФА – 2
Межконтинентальный кубок – 3
Клубный Чемпионат Мира – 1
4. Аль-Ахли Каир (Египет).
Всего 97 трофеев:
Чемпион Египта – 37
Кубок Египта – 35
Суперкубок Египта – 7
Лига Чемпионов КАФ – 8
Кубок обладателей кубков КАФ – 4
Суперкубок КАФ – 6
3. Селтик (Шотландия).
Всего 99 трофеев:
Чемпион Шотландии – 47
Кубок Шотландии – 36
Кубок Шотландской лиги – 15
Лига Чемпионов – 1
2. Линфилд (Северная Ирландия).
Всего 102 трофея:
Чемпион Северной Ирландии – 51
Кубок Северной Ирландии – 42
Кубок Североирландской лиги – 9
1. Глазго Рейнджерс (Шотландия).
Всего 115 трофеев:
Чемпион Шотландии – 54
Кубок Шотландии – 33
Кубок Шотландской лиги – 27
Кубок обладателей кубков – 1
Надеюсь, вам понравилось. Желаю удачи!