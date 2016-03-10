Event horizon Лиги Чемпионов. Зенит и 1/8.

Халк подарил болельщикам 16 минут радости. А дальше все сами всё помнят. Но представьте, если б этот матч прошёл году так в 2009 - 2010. Кто мог подарить более чем 16 минут ликования?

Здесь не будет критики игроков\тренера (ну может чуть-чуть), все сыграли, как смогли. Наверное.

Вспомним игроков, которые могли бы помочь «Зениту» выйти в долгожданный четверть финал ЛЧ, а также найдём причины поражения.

Александр Кержаков (2001 - 2006; 2010 - 2015)

Вообще, он нем уже достаточно сказано хороших (2001-2009) и противоречивых (2012) слов. Легенда «Зенита», рекордсмен сборной России по количеству голов и действительно (был, во всяком случае) забивной форвард без сомнения мог улучшить игру в атаке - все его умения пригодились бы для победы. К сожалению, сейчас он в «Цюрихе» (желаем ему удачи), а на его месте орудует также талантливый футболист Артём Дзюба. Только вот проблема одна: Артём в двух-трёх моментах сделал такое, что делал Кержаков на ЧЕ-2012. Вот и проблема номер один - реализация. Возможно, матч мог быть выигран - да вот единственная завершённая атака была сделана Халком и Юрием Жирковым. Чьей фамилии здесь нет?

Роман Широков (2008 - 2014)

Другая местами спорная личность российского футбола. Человек, игравший сначала центрального защитника, затем атакующего полузащитника дослужился до капитанской повязки в национальной сборной. И это неудивительно - работоспособность у Широкова огромная, отрабатывает везде, где может. За свою карьеру, которая могла и не начаться, забил не один десяток голов, менял много клубов, да и вообще, был хорошим человеком. До поры, к сожалению. Что касается «матча», так Роман мог бы прекрасно связывать линии обороны и атаки, да и сам бы неплохо бил бы по воротам. Однако, стоит сказать, что Маурисио и Витсель тогда преуспели не меньше. Почти. Ибо проблема номер два - обострение. Зенит не играл в быстрый футбол, чего порой хотят болельщики, а как все понимают, позиционную атаку развивать сложнее, хоть с этим и справлялся Шатов.

Думаю, о матче февраля 2012 года упоминать особо не стоит - дубль Широкова в ворота Бенфики.

Анатолий Тимощук (2007 - 2009; 2013 - 2015)

Работоспособный украинец прекрасно работает в опорной зоне, а таковой позиции в игре 9 марта не наблюдалась. Тимощук умеет играть на любой позиции непосредственно в обороне. А что обычно делают защитники помимо отборов? Кроют удары. А что было не сделано в эпизоде с первым голом? Не сказать, что это ошибка Ломбертса или Нету, однако недоработки в тех зонах есть. Думаю, многие согласятся, что опорник лучше защитит свои ворота, чем это сделает обычный\атакующий полузащитник. Хотя, проблема не совсем в этом. Отсюда и проблема номер три - оборона, а именно видение игры наперёд. А с этим чемпион Германии, Украины и России прекрасно справится.

Есть ещё и четвертая проблема, но она идёт на всех. Это вечное дело. Везение. Хотя, будет неудивительно, если кто-то скажет, что Орлов уже не приносит «Зениту» фарта, а идёт только по стопам Гусева - прошу всех заверить - всё совершенно не так. И нельзя сказать, что российские клубы не готовы к Европе - было 1-0, вы сами всё видели. Просто не получилось. Просто не повезло.