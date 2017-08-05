Южноамериканская диаспора. Всегда ли «Зенит» славился аргентинцами?

Кто представлял Аргентину в "Зените" до Паредеса и Дриусси

Этим летом «Зенит» приобрёл трёх аргентинских футболистов и кажется это ещё не предел. Ходили слухи о покупке Сантьяго Аскасибара, но в последний момент что-то сорвалось.Также есть информация о переговорах с футболистом «Атлетико» Краневиттером. Кришито заявил, что он не прочь видеть в команде и 15 игроков из Аргентины, если они все будут помогать команде. И наверное он прав.



Блог «Пятая колонка» предлагает вспомнить аргентинских футболистов «Зенита», которые вошли в историю клуба, но уже давно покинули Санкт-Петербург.

Кристиан Ансальди

Рубин → Зенит → Атлетико Мадрид (аренда), Дженоа (аренда с последующим выкупом)

14 матчей, 1 гол

Аргентинский защитник Кристиан Ансальди приехал в Россию в 2008 году. Именно тогда он подписал контракт с «Рубином», который купил его за 3,6 млн евро у аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз». Россия была первой страной в карьере аргентинца, но проблем с адаптацией не возникло. За казанский «Рубин» Ансальди провёл 161 матч, после чего привлёк внимание «Зенита».

Особенностью защитника была его функциональность: Ансальди мог сыграть и на левом фланге, и на правом, а если надо, то и в центре обороны. В «Зените» же Ансальди занимал позицию левого латераля, но из-за травмы проиграл конкуренцию Кришито, который и по сей день является основным игроком «Зенита». В составе сине-бело-голубых Ансальди выиграл Суперкубок России 2015 года, что достаточно скромное достижение, по сравнению с двумя чемпионствами с «Рубином».



В Санкт-Петербурге Ансальди отыграл всего один сезон, после чего семье аргентинца захотелось перемен. Семья Ансальди жила в России уже больше пяти лет и хотела сменить обстановку. В интервью Ансальди сам рассказывал, что попросил руководство «Зенита» отпустить его в другой европейский клуб, что и было сделано. Сперва аргентинец отправился в аренду в мадридский «Атлетико», где не смог себя проявить, а после аренда в «Дженоа» превратилась в полноценный трансфер.



Сейчас же Ансальди играет за миланский «Интер». Стоит отметить, что Ансальди один из немногих легионеров в РФПЛ, у кого сложилась игровая карьера в Европе после российских клубов.

Алехандро Домингес

Рубин → Зенит → Рубин

63 матча, 10 голов



Ансальди был не единственным аргентинцем в Казани, который пробовал свои силы в «Зените». Алехандро Домингес перебрался в «Зенит» за 7 млн евро, что на тот момент было рекордной суммой трансфера между двумя российскими клубами. Следует отметить, что аргентинец стоил этих денег. Алехандро славился умением красиво положить банку ударом со штрафного как в матче Кубка России против брянского «Динамо». Домингес был форвардом в классическом понимании слова – дай ему мяч в штрафной и он забьёт гол. Кроме того, аргентинец обладал хорошей скоростью и дриблингом, что видимо присуще всем южноамериканцам.

Вместе с «Зенитом» Алехандро становился обладателем Суперкубка России 2008 и чемпионом страны годом ранее. Но самым ценным трофеем, который аргентинец увёз из Санкт-Петербурга, будет конечно же победа в Кубке УЕФА, а после и победа над «Манчестер Юнайтед» в матче за европейский Суперкубок.

После триумфальной победы «Зенита» в Кубке УЕФА половина игроков основы решили найти себе новые клубы, как например Аршавин или Текке. С Домингесом же началось твориться что-то странное. Аргентинец не полетел на сборы с основой командой в ОАЭ, сославшись на болезнь, за что был переведен в дубль. Но и с дублем «Зенита» Домингес тренироваться не спешил.



В итоге всё закончилось возвращением Домингеса в «Рубин», после чего его продали в испанскую «Валенсию». Конечно никто бы не предложил за Домингеса те же 7 млн евро, которые «Зенит» заплатил «Рубину», но своей игрой за основу команды аргентинец точно отбил затраты питерского клуба.

Эсекьель Гарай

Бенфика → Зенит → Валенсия

75 матчей, 3 гола



Трансфер защитника сборной Аргентины в «Зенит», вице-чемпиона мира, не мог быть воспринят спорно. Все знали Гарая как хорошего центрального защитника, за спиной которого такие клубы как «Реал» и «Бенфика». На Гарая возлагали большие надежды, но оправдал ли он их?



С «Зенитом» аргентинец выиграл всевозможные внутрироссийские турниры и вошёл в число 33 лучших игроков страны по итогам сезона 2014/2015. До сих пор многие любители футбола считают Гарая одним из лучших защитников «Зенита» за всю его современную историю. Аргентинец действительно был сверхнадёжен в своей штрафной, легко находил язык с партнёрами по команде, умел играть головой.

Гарай покинул Россию без особого шума, так и не став незаменимым в составе «Зенита». Геннадий Орлов рассказывал, что Роман Абрамович прилетал в Санкт-Петербург, чтобы подписать Гарая в «Челси», но сам футболист хотел быть ближе к жене, которая проживает в Испании. В России сейчас уже особо не вспоминают про некогда топового защитника Гарая, который в товарищеских матчах носил повязку капитана «Зенита».



Тем не менее, «Зенит» продал Гарая в «Валенсию» за 24 млн евро, купив у «Бенфики» за сумму в четыре раза меньше.

Питерскому «Зениту» всегда везло на новичков-аргентинцев, что касается и нынешних времён. Возможно, эти игроки не стали легионерами уровня Халка, но их вклад был заметным и нужным. Выиграл бы «Зенит» Кубок УЕФА не имея в составе Домингеса? Про трансфер Гарая не стоит задавать даже риторических вопросов – всем и так понятно, что легионеры такого уровня необходимы российским клубам.



Сейчас же в «Зените» уже заиграли Дриусси и Паредес. Аргентинцы в команде всего ничего, а уже приносят результат и показывают отличный футбол. С приходом Манчини «Зенит» взял вектор на южноамериканский рынок и видимо не прогадает.

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