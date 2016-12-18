Самые долгие победные серии.

Мадридский «Реал» уже 37 матчей подряд во всех турнирах никому не проигрывал под руководством Зинедина Зидана. Сегодня я вам представляю список команд, одерживавших победы на протяжении длительного периода.

Всё таки у Зидана были и ничьи за эти 37 встреч. А кто знал только победы? Рассмотрим 3 самых длительных победных серий за всю историю футбола.

Селтик. (Шотландия 2003-2004)

Вообще появление здесь «Селтика», думаю, никого не должно удивлять. Клуб в этом сезоне выиграл 100 трофей и в основном соперничает в Шотландии с «Рейнджерсом» из того же самого Глазго. Команду тренировал Мартин О'Нил. Было забито 86 мячей, одержано 25 побед кряду с 16 августа 2003 года по 29 февраля 2004 года, а также были выиграны Чемпионат Шотландии и кубок страны. Действительно отличный сезон провела шотландский клуб, учитывая, что эта серия является рекордом в Британии.

«Динамо» Загреб. (Хорватия 2006-2007)

В этой команде играли такие игроки, как Лука Модрич и Ведран Чорлука. 28 игр без единого поражения или ничьи. Всё началось с победы 5-1 8 ноября 2006 года, но закончилось проигрышем 4-3 23 сентября 2007 года. Конечно это великая серия, но одновременно и обидная. Хорваты почти повторили рекорд.

«Бенфика». (Португалия 1971-1973)

Бенфика несравненный лидер в Португалии, и именно эта команда установила этот рекорд. 29 матчей. Действительно «Динамо» почти повторила рекорд. Но видимо не судьба. В те годы в команде играл легенды Португалии Эйсебио. Началась серия с сезона 1971-1972, когда «орлы» взяли золото, и продлилась в течение большей части следующего. Установлен рекорд был при английском тренере Джимми Хэгане, который подарил клубу из Лиссабона три чемпионства подряд.

Вот такая тройка. Как изменится серия «Реала», и изменится ли она вообще? Пишите в комментариях своё мнение. Будет интересно почитать. Всем удачи!