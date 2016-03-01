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    Чемпионат России 2015/16. Рестарт.

    1 марта 2016
    Весна идёт - весне дорогу! Зима осталась позади и на поле стали робко пробиваться российские футболисты. Что мы ждём от лидирующих футбольных коллективов в завершающей стадии чемпионата? Какова будет развязка данного действа? Давайте размышлять...

    Вдоволь насладившись красивым европейским футболом за зиму, пора вернуться и "к нашим баранам". Уже в субботу состоится рестарт нашего родимого чемпионата. Да, именно рестарт, ибо команды потеряли игровой ритм, поменялись составы, у кого-то скорректировались цели на сезон, а также произошли некоторые менее значимые изменения.

    Что мы видим на исходных позициях?

    ЛИДЕР

    "Барселона" отечественного пошива - ЦСКА. Задача: удержать шаткое преимущество и получить очередное "золото". По пути отбиваться от назойливых преследователей, боготворить или усмирять Широкова (кстати, уже забившего дебютный гол), и доказывать, что Гинер давно уже "всё не покупает". Прогноз: однозначно будет в призерах, но уступит первое место "Зениту".

    ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ

    Меньше всех пропустивший (пока что) "Ростов" взобрался на промежуточное второе место. Футболисты приложили немало усилий и заслуженно находятся на этом месте. Задача: всеми правдами и неправдами удерживать занятый плацдарм. Нельзя сказать, что за зиму команда усилилась как-то заметно, поэтому питать иллюзий не стоит, на мой взгляд. Прогноз: 6-е место. Более титулованные команды обойдут в последних турах, как более искушенные турнирные бойцы.

    "Локомотив" прибыл на третий путь и там ожидает сигнала к отправке далее по маршруту. Задача: на командных собраниях наверняка речь идёт о чемпионстве, но за успех сойдет и второе место. По ходу следования состав лишился одного из своих ведущих игроков и снайперов Ниасса. Едва ли удастся равноценно восполнить такую потерю в короткие сроки. Да и пауза в чемпионате пришлась не вовремя для набравшей ход команды. Прогноз: 4-е место и деревянные медали чемпионата.

    На четвертом месте расположился "вечный претендент на золото" "Спартак", имеющий равное количество очков еще с двумя командами, но опередивший их по количеству побед (скорее всего). Задача: красно-белый люд всегда требует "золота". Владелец команды этому тоже будет рад, но отставание в 7 очков нынешнему "Спартаку" за 12 туров едва ли отыграть. Избавившись от многочисленного балласта, коллектив Аленичева никем практически и не усилился.

    Даже если новичок Мельгарехо и будет полезен в атаке, то все усилия будет перечеркивать бездарная защита. С уходом Таски соперников в каждом матче ожидает "день открытых дверей" в штрафной Реброва. Прогноз: рискну предположить, что в финишном створе чудом будет отвоёвана бронза чемпионата, либо же за 3-4 тура до конца турнира мы увидим плакаты а-ля "Дима, уходи!".

    5-е место. "Зенит"? Нет, не "Зенит"! "Краснодар". Задача: команда, сбросившая с себя "еврокубковую повинность", приложит все усилия для достижения максимального результата в чемпионате. Ребята мечтают от тройке призеров, дабы снова поехать "покорять Европу" на следующий год. Но что они сделали для этого? Какое явили миру отечественных футбольных гурманов усиление? Никакого! Прогноз: вот и место они займут, скорее всего, "никакое" - пятое.

    А вот теперь "Зенит". Временное 6-е место не показатель для кладезя талантов с российскими паспортами. Задача: победить всех и вся, завоевать "золотишко". Для завоевания титула в "Зените" есть стопроцентно действующий аргумент: перешедший игрок из "Спартака", а именно некто А. Дзюба

    Прогноз: 1-е место. Команда имеет высокие шансы закончить свою победную поступь по европейским стадионам уже в ближайшем матче против "Бенфики". Поэтому ЦСКА обойти наверняка удастся, хоть и в самом конце чемпионата.

    Таковы мои предположения относительно дальнейшего развития событий в чемпионате. безусловно, вы не согласитесь с такой итоговой расстановкой команд. Возможно, и я что-то притянул за уши, но, согласитесь, в этом случае турнир получится более зрелищным и интригующим. Серьезные перестановки за короткий срок - это всегда увлекательно!

    Следите за моими новыми публикациями и "жгите в комментах" :) Я готов к обсуждению.

    Спасибо за внимание, друзья!

    Фотоматериалы предоставлены: lenta.ru; rybinsk-once.ru, pfc-cska.com, fratria.ru

    Рейтинг: 5 Голосов: 6
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      MaksDon 2 марта 2016, 09:29

      ЦСКА не отдаст своё.

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      Рейтинг: +137

      serg30 1 марта 2016, 22:25

      Чтобы обойти ЦСКА, "Зениту" нужно набрать на 7-8 очков больше. За 12 туров. Отрыв очень солидный. ЦСКА может и проиграет пару-тройку матчей, но сможет ли "Зенит" пройти дистанцию без потерь (как этого требует ситуация), пока ещё играя на три фронта? Большой вопрос.

      Вот "Ростов" во главе с шаманом Бекиичем может и "сюрпризнуть". На медали, как минимум. И что немаловажно, все матчи с конкурентами у ростовчан остались домашние. А дома "Ростов" пока не проигрывал в этом сезоне. Ну, и не стал бы я вычёркивать из борьбы за медали "Терек" и тем более - "Краснодар".

      В общем, концовочка чемпионата будет крайне интересная.

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      Рейтинг: +12

      Forward68 > serg30 1 марта 2016, 22:31

      согласен по Тереку и Краснодару. Но есть предчувствие, что "гранды" тройку призовую не отдадут. А вот за 4 место грызня будет эпическая.

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