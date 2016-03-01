Чемпионат России 2015/16. Рестарт.

Весна идёт - весне дорогу! Зима осталась позади и на поле стали робко пробиваться российские футболисты. Что мы ждём от лидирующих футбольных коллективов в завершающей стадии чемпионата? Какова будет развязка данного действа? Давайте размышлять...

Вдоволь насладившись красивым европейским футболом за зиму, пора вернуться и "к нашим баранам". Уже в субботу состоится рестарт нашего родимого чемпионата. Да, именно рестарт, ибо команды потеряли игровой ритм, поменялись составы, у кого-то скорректировались цели на сезон, а также произошли некоторые менее значимые изменения.

Что мы видим на исходных позициях?

ЛИДЕР

"Барселона" отечественного пошива - ЦСКА. Задача : удержать шаткое преимущество и получить очередное "золото". По пути отбиваться от назойливых преследователей, боготворить или усмирять Широкова (кстати, уже забившего дебютный гол), и доказывать, что Гинер давно уже "всё не покупает". Прогноз: однозначно будет в призерах, но уступит первое место "Зениту".

ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ

Меньше всех пропустивший (пока что) "Ростов" взобрался на промежуточное второе место. Футболисты приложили немало усилий и заслуженно находятся на этом месте. Задача : всеми правдами и неправдами удерживать занятый плацдарм. Нельзя сказать, что за зиму команда усилилась как-то заметно, поэтому питать иллюзий не стоит, на мой взгляд. Прогноз : 6-е место. Более титулованные команды обойдут в последних турах, как более искушенные турнирные бойцы.

"Локомотив" прибыл на третий путь и там ожидает сигнала к отправке далее по маршруту. Задача : на командных собраниях наверняка речь идёт о чемпионстве, но за успех сойдет и второе место. По ходу следования состав лишился одного из своих ведущих игроков и снайперов Ниасса. Едва ли удастся равноценно восполнить такую потерю в короткие сроки. Да и пауза в чемпионате пришлась не вовремя для набравшей ход команды. Прогноз : 4-е место и деревянные медали чемпионата.

На четвертом месте расположился "вечный претендент на золото" "Спартак", имеющий равное количество очков еще с двумя командами, но опередивший их по количеству побед (скорее всего). Задача: красно-белый люд всегда требует "золота". Владелец команды этому тоже будет рад, но отставание в 7 очков нынешнему "Спартаку" за 12 туров едва ли отыграть. Избавившись от многочисленного балласта, коллектив Аленичева никем практически и не усилился.

Даже если новичок Мельгарехо и будет полезен в атаке, то все усилия будет перечеркивать бездарная защита. С уходом Таски соперников в каждом матче ожидает "день открытых дверей" в штрафной Реброва. Прогноз: рискну предположить, что в финишном створе чудом будет отвоёвана бронза чемпионата, либо же за 3-4 тура до конца турнира мы увидим плакаты а-ля "Дима, уходи!".

5-е место. "Зенит"? Нет, не "Зенит"! "Краснодар". Задача: команда, сбросившая с себя "еврокубковую повинность", приложит все усилия для достижения максимального результата в чемпионате. Ребята мечтают от тройке призеров, дабы снова поехать "покорять Европу" на следующий год. Но что они сделали для этого? Какое явили миру отечественных футбольных гурманов усиление? Никакого! Прогноз : вот и место они займут, скорее всего, "никакое" - пятое.

А вот теперь "Зенит". Временное 6-е место не показатель для кладезя талантов с российскими паспортами. Задача : победить всех и вся, завоевать "золотишко". Для завоевания титула в "Зените" есть стопроцентно действующий аргумент: перешедший игрок из "Спартака", а именно некто А. Дзюба

Прогноз : 1-е место. Команда имеет высокие шансы закончить свою победную поступь по европейским стадионам уже в ближайшем матче против "Бенфики". Поэтому ЦСКА обойти наверняка удастся, хоть и в самом конце чемпионата.

Таковы мои предположения относительно дальнейшего развития событий в чемпионате. безусловно, вы не согласитесь с такой итоговой расстановкой команд. Возможно, и я что-то притянул за уши, но, согласитесь, в этом случае турнир получится более зрелищным и интригующим. Серьезные перестановки за короткий срок - это всегда увлекательно!

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Фотоматериалы предоставлены: lenta.ru; rybinsk-once.ru, pfc-cska.com, fratria.ru