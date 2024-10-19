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Франция. Лига 2
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Клермон
Новости
€ 6 млн
Клермон - новости команды
Клермон-Ферранд
Франция. Лига 2
Стадион:
Габриэль-Монпьед
Сайт:
http://www.clermontfoot.com/accueil.php
Тренер:
Паскаль Гастьен
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон»
2024.10.19 12:05
9
Фото
«Валенсия» взяла в аренду экс-защитника «Спартака»
2024.08.29 21:21
1
Николсон сделал заявление о своем будущем в «Спартаке»
2024.08.01 14:21
19
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
2024.05.20 08:50
«Гавр» Кузяева почти гарантировал себе место в Лиге 1, «Клермон» вылетел из элиты
2024.05.14 08:05
2
«Клермон» с Николсоном и Кофрие вылетел из Лиги 1
2024.05.04 20:39
Трансляция
«Монако» – «Клермон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024
2024.05.04 11:32
«Монако» – «Клермон»: прогноз на матч 32 тура Лиги 1, 4 мая
2024.05.04 09:12
«Спартак» занялся трудоустройством двух нападающих
2024.04.29 10:23
4
Лига 1. «ПСЖ» сыграл вничью с «Клермоном» Кофрие и Николсона (1:1)
2024.04.07 00:05
2
Трансляция
«ПСЖ» – «Клермон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
2024.04.06 18:10
«ПСЖ» – «Клермон»: прогноз на матч 28 тура Лиги 1, 6 апреля
2024.04.06 10:15
«Спартак» займется поисками нового клуба для Николсона
2024.04.02 10:28
1
«Клермон» вряд ли выкупит Николсона у «Спартака»: известна причина
2024.03.28 09:35
10
Трансляция
«Клермон» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024
2024.03.17 10:00
Трансляция
«Клермон» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024
2024.03.02 20:40
«Клермон» – «Марсель»: прогноз на матч французской Лиги 1, 2 марта
2024.03.01 16:12
«Лилль» – «Клермон»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
2024.02.04 11:12
Агент Николсона ответил на вопрос о возвращении игрока в «Спартак»
2024.01.26 12:14
1
Агент: «Николсон – великий игрок»
2023.11.22 23:51
2
Агент Николсона рассказал, вернется ли нападающий в «Спартак»
2023.10.17 17:21
1
Вратарь «Клермона», потерявший сознание от взрыва петарды на поле, прокомментировал инцидент
2023.10.11 01:15
1
Фото
Вратарь «Клермона» потерял сознание из-за взрыва петарды в штрафной
2023.10.08 18:43
2
Прогноз Николсона на матч «Спартак» – ЦСКА
2023.10.07 17:34
3
Лига 1. «Клермон» с Кофрие удержал ничью с «ПСЖ» (0:0)
2023.09.30 19:59
Агент Николсона ответил, собирается ли Шамар возвращаться в «Спартак»
2023.09.02 10:40
1
Фото
Николсон ушел из «Спартака» в аренду
2023.09.01 20:49
4
«Спартак» отправит Николсона в аренду во Францию и продолжит ему платить 4/5 зарплаты
2023.09.01 17:23
8
«Спартак» поборется с ЦСКА за латераля «Клермона»
2023.07.29 19:49
3
ЦСКА хочет купить левого защитника «Клермона»
2023.07.27 16:21
1
2
3
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