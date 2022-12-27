- 12 февраля
- 19:21 Малиновский отреагировал на ошибку комментаторов, которые назвали его русским 2
- 15:15 Жена Малиновского возмутилась комментаторами, которые назвали Руслана русским 11
- 10:21 Лига 1. Дубль Алексиса принес «Марселю» выездную победу над «Клермоном» (2:0). Марсельцы подвинули «Монако» со 2-го места
- 8 февраля
- 16:55 Стало известно, за сколько «Клермон» сможет выкупить Кофрие у «Спартака» 4
- 5 февраля
- 15:48 Головин сделал голевой пас в матче с «Клермоном» 1
- 22 января
- 12:47 Бушманов: «Удивляет, что Кофрие вышел в «Клермоне» на такой уровень» 15
- 27 декабря 2022
- 18:35 Агент Кофрие ответил, может ли бельгиец зимой вернуться в «Спартак»
- 16 октября 2022
- 19:58 Лига 1. «Монако» сыграл вничью с «Клермоном», Головин отыграл 61 минуту
- 29 августа 2022
- 20:58 Кофрие объяснил свой уход из «Спартака» 12
- 19:47 «Спартак» объявил о переходе Кофрие в «Клермон» 4
- 16:52 Кофрие согласился на двукратное снижение зарплаты ради перехода из «Спартака» в «Клермон» 5
- 14:03 Агент Кофрие подтвердил переход защитника «Спартака» в «Клермон» и раскрыл условия сделки 3
- 00:20 Кофрие перейдет из «Спартака» в «Клермон» 5
- 7 августа 2022
- 09:06 35-летний Месси – лучший игрок матча с «Клермоном» по 3 показателям 1
- 08:41 Неймар в матче с «Клермоном» установил личный рекорд 1
- 6 августа 2022
- 23:48 Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Клермон», Месси и Неймар забивали и ассистировали 2
- 18:27 Где смотреть «Клермон» – «ПСЖ»: во сколько прямая трансляция матча, Лига 1 6 августа
- 5 августа 2022
- 16:53 «ПСЖ» сообщил о травме Мбаппе 2
- 10 апреля 2022
- 14:56 Месси – 1-й игрок в истории Лиги 1 с 3 ассистами в двух матчах сезона 1