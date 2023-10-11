Вратарь «Клермона», потерявший сознание от взрыва петарды на поле, прокомментировал инцидент

Мори Диав, вратарь «Клермона», пришел в себя после потери сознания от взрыва петарды. Это случилось во время матча Лиги 1 против «Монпелье».

«Сложно подбирать слова. Мне хочется успокоить вас: я в порядке. Я смогу выступить за сборную Сенегала.

Я крайне шокирован нападением. Я играю в футбол не для того чтобы бояться. Я люблю это дело больше всего. Такого поведения не должно быть на стадионе», – написал Диав в социальной сети.