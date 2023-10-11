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    • Вратарь «Клермона», потерявший сознание от взрыва петарды на поле, прокомментировал инцидент

    Вратарь «Клермона», потерявший сознание от взрыва петарды на поле, прокомментировал инцидент

    Мори Диав, вратарь «Клермона», пришел в себя после потери сознания от взрыва петарды. Это случилось во время матча Лиги 1 против «Монпелье».

    «Сложно подбирать слова. Мне хочется успокоить вас: я в порядке. Я смогу выступить за сборную Сенегала.

    Я крайне шокирован нападением. Я играю в футбол не для того чтобы бояться. Я люблю это дело больше всего. Такого поведения не должно быть на стадионе», – написал Диав в социальной сети.

    • Диава уносили с поля на носилках.
    • Петарду бросили фанаты «Монпелье», когда их команда вела в счете 4:2.
    • «Монпелье» грозит техническое поражение.

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    Источник: «Бомбардир»

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