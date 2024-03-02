Клермон
02.03.2024, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 24 тур
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 5
Матч завершен
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Марсель
53' Б. Бутобба
23' И. Ндиайе
59' П. Обамеянг
67' Ж. Клосс
80' Л. Энрике
90+1' Ф. Мумбанья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
99
Диав Мори
ВР
3
Нето Боржес
ЛЗ
21
Флоран Ожье
(К) ЦЗ
4
Крислен Матсима
ЦЗ
17
Анди Пельмар
ЦЗ
25
Йоан Гастьен
ОП
6
Хабиб Кейта
ЦП
10
Мухаммед Чам
АП
26
Ален Вирджиниус
ЛВ
8
Билал Бутобба
ПВ
23
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Марсель
16
Пау Лопес
ВР
3
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Леонардо Балерди
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
(К) ЦЗ
7
Жонатан Клосс
ПЗ
22
Пап Гуйе
ОП
8
Аззедин Унаи
ЦП
29
Илиман Ндиайе
ЦП
11
Амин Арит
АП
23
Исмаила Сарр
ПВ
10
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Клермон
1
Массамба Н'Диайе
ВР
22
Йоэль Армугом
ЛЗ
97
Jérémy Jacquet
ЦЗ
15
Шейк Умар Конате
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
11
Джим Аллевина
ЛП
7
Йоан Маньин
ОП
18
Эльбасан Рашани
ЛВ
9
Комнен Андрич
ЦФ
Марсель
1
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
6
Улиссес Гарсия
ЛЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
17
Жан Онана
ОП
18
Бамо Мейте
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
44
Луис Энрике
ЛВ
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
20
Хоакин Корреа
ЦФ
4-1-1-3-1
99
Мори
3
Боржес
4
Матсима
17
Пельмар
21
Ожье
25
Гастьен
6
Кейта
26
Вирджиниус
10
Чам
8
Бутобба
23
Николсон
4-1-2-2-1
16
Лопес
7
Клосс
5
Балерди
99
Мбемба
3
Мерлен
22
Гуйе
8
Унаи
29
Ндиайе
23
Сарр
11
Арит
10
Обамеянг
6
Кейта
15
Конате
15
Конате
6
Кейта
26
Вирджиниус
11
Аллевина
11
Аллевина
26
Вирджиниус
25
Гастьен
7
Маньин
7
Маньин
25
Гастьен
8
Бутобба
18
Рашани
18
Рашани
8
Бутобба
23
Николсон
9
Андрич
9
Андрич
23
Николсон
8
Унаи
17
Онана
17
Онана
8
Унаи
22
Гуйе
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
22
Гуйе
29
Ндиайе
44
Энрике
44
Энрике
29
Ндиайе
10
Обамеянг
14
Мумбанья
14
Мумбанья
10
Обамеянг
11
Арит
20
Корреа
20
Корреа
11
Арит
Остались в запасе
Клермон
Марсель
1
Массамба Н'Диайе
ВР
22
Йоэль Армугом
ЛЗ
97
Jérémy Jacquet
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
1
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
6
Улиссес Гарсия
ЛЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
1
Массамба Н'Диайе
ВР
22
Йоэль Армугом
ЛЗ
97
Jérémy Jacquet
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Остались в запасе
1
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
6
Улиссес Гарсия
ЛЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Клермон - Марсель
2
1
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Клермон» против «Марселя», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Клермон» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».