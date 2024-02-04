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    • «Лилль» – «Клермон»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля

    «Лилль» – «Клермон»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля

    В матче 20 тура чемпионата Франции «Лилль» на своем поле сыграет с «Клермоном». Игра состоится 4 февраля и начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Лилль»

    Подопечные Паулу Фонсеки идут на 5 месте с 32 очками. Команда выиграла 8 матчей, 8 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения в 19 играх Лиги 1. «Лилль» забил 24 гола, а пропустил 14 мячей. 5 последних матчей:

    • 28.01.24 «Монпелье» – «Лилль»: 0:0;
    • 21.01.24 «Расинг Париж» – «Лилль»: 0:1;
    • 14.01.24 «Лилль» – «Лорьян»: 3:0;
    • 06.01.24 «Лилль» – «Голден Лаин»: 12:0;
    • 20.12.23 «Страсбур» – «Лилль»: 2:1.

    «Клермон»

    Команда Паскаля Гастьена идет на предпоследнем, 17 месте в турнирной таблице. В активе «Клермона» 3 победы, 6 ничьих и 10 поражений, 14 забитых и 28 пропущенных голов. 5 последних матчей:

    • 28.01.24 «Клермон» – «Страсбур»: 1:1;
    • 21.01.24 «Клермон» – «Страсбур»: 1:3;
    • 14.01.24 «Нант» – «Клермон»: 1:2;
    • 05.01.24 «Метц» – «Клермон»: 1:1 (пен);
    • 20.12.23 «Клермон» – «Ренн»: 1:3.

    Личные встречи

    Последние 5 очных встреч:

    • 10.12.23 «Клермон» – «Лилль»: 0:0;
    • 01.02.23 «Лилль» – «Клермон»: 0:0;
    • 28.12.22 «Клермон» – «Лилль»: 0:2;
    • 06.03.22 «Лилль» – «Клермон»: 4:0;
    • 16.10.21 «Клермон» – «Лилль»: 1:0.

    Прогноз на матч «Лилль» – «Клермон»

    Обе команды решают принципиально разные задачи. Наверняка «Лилль» без проблем справится с аутсайдером лиги. Наш прогноз – победа «Лилля» (1.45).

    Источник: «Бомбардир»

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    04.02.2024 11:12
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