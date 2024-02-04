В матче 20 тура чемпионата Франции «Лилль» на своем поле сыграет с «Клермоном». Игра состоится 4 февраля и начнется в 17:00 по московскому времени.
«Лилль»
Подопечные Паулу Фонсеки идут на 5 месте с 32 очками. Команда выиграла 8 матчей, 8 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения в 19 играх Лиги 1. «Лилль» забил 24 гола, а пропустил 14 мячей. 5 последних матчей:
- 28.01.24 «Монпелье» – «Лилль»: 0:0;
- 21.01.24 «Расинг Париж» – «Лилль»: 0:1;
- 14.01.24 «Лилль» – «Лорьян»: 3:0;
- 06.01.24 «Лилль» – «Голден Лаин»: 12:0;
- 20.12.23 «Страсбур» – «Лилль»: 2:1.
«Клермон»
Команда Паскаля Гастьена идет на предпоследнем, 17 месте в турнирной таблице. В активе «Клермона» 3 победы, 6 ничьих и 10 поражений, 14 забитых и 28 пропущенных голов. 5 последних матчей:
- 28.01.24 «Клермон» – «Страсбур»: 1:1;
- 21.01.24 «Клермон» – «Страсбур»: 1:3;
- 14.01.24 «Нант» – «Клермон»: 1:2;
- 05.01.24 «Метц» – «Клермон»: 1:1 (пен);
- 20.12.23 «Клермон» – «Ренн»: 1:3.
Личные встречи
Последние 5 очных встреч:
- 10.12.23 «Клермон» – «Лилль»: 0:0;
- 01.02.23 «Лилль» – «Клермон»: 0:0;
- 28.12.22 «Клермон» – «Лилль»: 0:2;
- 06.03.22 «Лилль» – «Клермон»: 4:0;
- 16.10.21 «Клермон» – «Лилль»: 1:0.
Прогноз на матч «Лилль» – «Клермон»
Обе команды решают принципиально разные задачи. Наверняка «Лилль» без проблем справится с аутсайдером лиги. Наш прогноз – победа «Лилля» (1.45).