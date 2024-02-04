В матче 20 тура чемпионата Франции «Лилль» на своем поле сыграет с «Клермоном». Игра состоится 4 февраля и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Лилль»

Подопечные Паулу Фонсеки идут на 5 месте с 32 очками. Команда выиграла 8 матчей, 8 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения в 19 играх Лиги 1. «Лилль» забил 24 гола, а пропустил 14 мячей. 5 последних матчей:

«Клермон»

Команда Паскаля Гастьена идет на предпоследнем, 17 месте в турнирной таблице. В активе «Клермона» 3 победы, 6 ничьих и 10 поражений, 14 забитых и 28 пропущенных голов. 5 последних матчей:

Личные встречи

Последние 5 очных встреч:

Прогноз на матч «Лилль» – «Клермон»

Обе команды решают принципиально разные задачи. Наверняка «Лилль» без проблем справится с аутсайдером лиги. Наш прогноз – победа «Лилля» (1.45).