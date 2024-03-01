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    • «Клермон» – «Марсель»: прогноз на матч французской Лиги 1, 2 марта

    «Клермон» – «Марсель»: прогноз на матч французской Лиги 1, 2 марта

    2 марта «Клермон» и «Марсель» встретятся друг с другом в рамках 24 тура французской Лиги 1. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

    «Клермон»

    Команда Паскаля Гастьена со страшной силой валится во второй дивизион. «Клермон» занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Не помогают «Клермону» и хорошо известные по выступлению за «Спартак» Максимилиано Кофрие и Николас Джексон (его контракт до сих принадлежит московскому клубу).

    «Марсель»

    После того как Дженнаро Гаттузо сменил Жан-Луи Гассе «Олимпик» одержал 2 уверенные победы кряду, одолев «Шахтер» в Лиге Европы (3:1) и «Монпелье» в чемпионате Франции (4:1). К слову, Гассе – третий тренер «Марселя» в сезоне 2023/2024.

    Личные встречи

    Последние три очных матча команд завершились следующими исходами:

    Прогноз на матч «Клермон» – «Марсель»

    Хозяева поля могут воспользоваться проблемами в обороне «Марселя», но и команда Гассе наверняка сумеет отличиться. Рекомендованная ставка: обе забьют (1,75).

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2024 16:12
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