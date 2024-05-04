В субботу, 4 мая, в 32-м туре французской Лиги 1 сыграют «Монако» и «Клермон». Игра состоится в Монако, начало – в 18:00 (мск).
«Монако»
Команда Ади Хюттера набрала 58 очков и занимает 2-е место в Лиге 1. «Монако» добыл 17 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей 58:41.
Отрыв монегасков от 3-го места – 2 очка, от 4-го – 3 пункта.
«Клермон»
«Клермон» набрал 25 очков и находится на последнем, 20-м, месте в таблице. Подопечные Паскаля Гастьяна добыли 5 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей – 25:50.
Отставание от спасительного 15-го места составляет 4 очка.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:
- 13.08.23 «Клермон» – «Монако» – 2:4;
- 05.02.23 «Клермон» – «Монако» – 0:2;
- 16.10.22 «Монако» – «Клермон» – 1:1;
- 16.01.22 «Монако» – «Клермон» – 4:0;
- 26.09.21 «Клермон» – «Монако» – 1:3.
Прогноз на матч «Монако» – «Клермон»
Разница в классе очевидна, но «Клермон» отчаянно сражается за выживание и не сдастся без боя. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.68.