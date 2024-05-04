В субботу, 4 мая, в 32-м туре французской Лиги 1 сыграют «Монако» и «Клермон». Игра состоится в Монако, начало – в 18:00 (мск).

«Монако»

Команда Ади Хюттера набрала 58 очков и занимает 2-е место в Лиге 1. «Монако» добыл 17 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей 58:41.

Отрыв монегасков от 3-го места – 2 очка, от 4-го – 3 пункта.

«Клермон»

«Клермон» набрал 25 очков и находится на последнем, 20-м, месте в таблице. Подопечные Паскаля Гастьяна добыли 5 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей – 25:50.

Отставание от спасительного 15-го места составляет 4 очка.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Монако» – «Клермон»

Разница в классе очевидна, но «Клермон» отчаянно сражается за выживание и не сдастся без боя. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.68.