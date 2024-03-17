Клермон
17.03.2024, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 26 тур
Франция. Лига 1, 26 тур
- : -
Не начался
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П1
2.75
Х
3.15
П2
2.8
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Гавр
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Клермон
99
Диав Мори
ВР
3
Николас Пеннето
ЛЗ
17
Анди Пельмар
ЦЗ
4
Крислен Матсима
ЦЗ
15
Шейк Умар Конате
ПЗ
18
Эльбасан Рашани
ЦП
6
Хабиб Кейта
ЦП
10
Мухаммед Чам
ЦП
11
Джим Аллевина
ЦП
25
Йоан Гастьен
ЦП
23
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Гавр
30
Артюр Десма
ВР
27
Кристофер Опери
ЛЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
6
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
93
Аруна Санганте
ПЗ
5
Уссама Таргаллин
ЦП
23
Жосуэ Касимир
ЦП
94
Абдулайе Туре
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
28
Андре Айю
ЦП
9
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Клермон
Гавр
4-5-1
99
Мори
3
Пеннето
17
Пельмар
4
Матсима
15
Конате
6
Кейта
10
Чам
11
Аллевина
25
Гастьен
18
Рашани
23
Николсон
4-5-1
30
Десма
93
Санганте
4
Льорис
6
Юте-Кинкуэ
27
Опери
5
Таргаллин
94
Туре
14
Кузяев
28
Айю
23
Касимир
9
Байо
Остались в запасе
Клермон
Гавр
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Клермон - Гавр
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Клермон» против «Гавра», 26-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Клермон» – «Гавр»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Pari».