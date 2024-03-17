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    • «Клермон» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    «Клермон» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    Клермон
    17.03.2024, воскресенье, 17:00
    Франция. Лига 1, 26 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.75
    Х
    3.15
    П2
    2.8
    Реклама, 18+
    Гавр
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Клермон
    99
    Диав Мори
    ВР
    3
    Николас Пеннето
    ЛЗ
    17
    Анди Пельмар
    ЦЗ
    4
    Крислен Матсима
    ЦЗ
    15
    Шейк Умар Конате
    ПЗ
    18
    Эльбасан Рашани
    ЦП
    6
    Хабиб Кейта
    ЦП
    10
    Мухаммед Чам
    ЦП
    11
    Джим Аллевина
    ЦП
    25
    Йоан Гастьен
    ЦП
    23
    Шамар Николсон
    ЦФ
    Главный тренер
    Паскаль Гастьен
    Гавр
    30
    Артюр Десма
    ВР
    27
    Кристофер Опери
    ЛЗ
    4
    Готье Льорис
    ЦЗ
    6
    Этьен Юте-Кинкуэ
    ЦЗ
    93
    Аруна Санганте
    ПЗ
    5
    Уссама Таргаллин
    ЦП
    23
    Жосуэ Касимир
    ЦП
    94
    Абдулайе Туре
    ЦП
    14
    Далер Кузяев
    ЦП
    28
    Андре Айю
    ЦП
    9
    Мохамед Байо
    ЦФ
    Главный тренер
    Лука Эльснер
    Клермон
    Гавр
    4-5-1
    99
    Мори
    3
    Пеннето
    17
    Пельмар
    4
    Матсима
    15
    Конате
    6
    Кейта
    10
    Чам
    11
    Аллевина
    25
    Гастьен
    18
    Рашани
    23
    Николсон
    4-5-1
    30
    Десма
    93
    Санганте
    4
    Льорис
    6
    Юте-Кинкуэ
    27
    Опери
    5
    Таргаллин
    94
    Туре
    14
    Кузяев
    28
    Айю
    23
    Касимир
    9
    Байо
    Остались в запасе
    Клермон
    Гавр
    Главный тренер
    Паскаль Гастьен
    Главный тренер
    Лука Эльснер
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Паскаль Гастьен
    Главный тренер
    Лука Эльснер
    Статистика матча Клермон - Гавр
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Клермон» против «Гавра», 26-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Клермон» – «Гавр»

    «Клермон» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

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