В субботу, 6 апреля, в 28-м туре французской Лиги 1 встречаются «ПСЖ» и «Клермон». Игра состоится в Париже, начало – в 22:00 (мск).
«ПСЖ»
Команда Луиса Энрике лидирует в Лиге 1, набрав 62 очка. «ПСЖ» добыл 18 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей 64:23.
Отрыв от ближайшего преследователя составляет 12 очков.
«Клермон»
«Клермон» набрал 20 очков и занимает последнее, 18-е место в таблице. Подопечные Паскаля Гастьяна добыли 4 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей – 19:46.
Отставание от зоны переходных матчей – 6 баллов.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:
- 30.09.23 «Клермон» – «ПСЖ» – 0:0;
- 03.06.23 «ПСЖ» – «Клермон» – 2:3;
- 06.08.22 «Клермон» – «ПСЖ» – 0:5;
- 09.04.22 «Клермон» – «ПСЖ» – 1:6;
- 11.09.21 «ПСЖ» – «Клермон» – 4:0.
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Клермон»
Команды находятся на разных полюсах таблицы, класс «ПСЖ» на порядок выше. Однако в преддверии Лиги чемпионов парижане наверняка поэкономят силы. Наш прогноз – Ф2 (+2,5) с коэффициентом 1.70.