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    «ПСЖ» – «Клермон»: прогноз на матч 28 тура Лиги 1, 6 апреля

    В субботу, 6 апреля, в 28-м туре французской Лиги 1 встречаются «ПСЖ» и «Клермон». Игра состоится в Париже, начало – в 22:00 (мск).

    «ПСЖ»

    Команда Луиса Энрике лидирует в Лиге 1, набрав 62 очка. «ПСЖ» добыл 18 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей 64:23.

    Отрыв от ближайшего преследователя составляет 12 очков.

    «Клермон»

    «Клермон» набрал 20 очков и занимает последнее, 18-е место в таблице. Подопечные Паскаля Гастьяна добыли 4 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей – 19:46.

    Отставание от зоны переходных матчей – 6 баллов.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 30.09.23 «Клермон» – «ПСЖ» – 0:0;
    • 03.06.23 «ПСЖ» – «Клермон» – 2:3;
    • 06.08.22 «Клермон» – «ПСЖ» – 0:5;
    • 09.04.22 «Клермон» – «ПСЖ» – 1:6;
    • 11.09.21 «ПСЖ» – «Клермон» – 4:0.

    Прогноз на матч «ПСЖ» – «Клермон»

    Команды находятся на разных полюсах таблицы, класс «ПСЖ» на порядок выше. Однако в преддверии Лиги чемпионов парижане наверняка поэкономят силы. Наш прогноз – Ф2 (+2,5) с коэффициентом 1.70.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 10:15
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