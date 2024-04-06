В субботу, 6 апреля, в 28-м туре французской Лиги 1 встречаются «ПСЖ» и «Клермон». Игра состоится в Париже, начало – в 22:00 (мск).

«ПСЖ»

Команда Луиса Энрике лидирует в Лиге 1, набрав 62 очка. «ПСЖ» добыл 18 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей 64:23.

Отрыв от ближайшего преследователя составляет 12 очков.

«Клермон»

«Клермон» набрал 20 очков и занимает последнее, 18-е место в таблице. Подопечные Паскаля Гастьяна добыли 4 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей – 19:46.

Отставание от зоны переходных матчей – 6 баллов.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Клермон»

Команды находятся на разных полюсах таблицы, класс «ПСЖ» на порядок выше. Однако в преддверии Лиги чемпионов парижане наверняка поэкономят силы. Наш прогноз – Ф2 (+2,5) с коэффициентом 1.70.