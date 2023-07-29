«Спартак» поборется с ЦСКА за латераля «Клермона»

для ротации пойдет а вот выйдет Таварищ что делать будут
На левого защитника «Клермона» Нето Боржеса появился еще один претендент из России. Помимо ЦСКА игрок интересен «Спартаку».
Спартаковцы обратили внимание на Боржеса после срыва переговоров по защитнику «Олимпиакоса» Олегу Рябчуку.
У «Клермона» и «Спартака» есть рабочие отношения после сделки по защитнику Максимилиано Кофрие.
«Спартак» рассчитывает заполучить нового левого защитника до середины августа.
- Боржес сделал 3+3 в 34 матчах за клуб в прошлом сезоне.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
- До «Клермона» он выступал за португальскую «Тонделу».