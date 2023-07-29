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    «Спартак» поборется с ЦСКА за латераля «Клермона»

    На левого защитника «Клермона» Нето Боржеса появился еще один претендент из России. Помимо ЦСКА игрок интересен «Спартаку».

    Спартаковцы обратили внимание на Боржеса после срыва переговоров по защитнику «Олимпиакоса» Олегу Рябчуку.

    У «Клермона» и «Спартака» есть рабочие отношения после сделки по защитнику Максимилиано Кофрие.

    «Спартак» рассчитывает заполучить нового левого защитника до середины августа.

    • Боржес сделал 3+3 в 34 матчах за клуб в прошлом сезоне.
    • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
    • До «Клермона» он выступал за португальскую «Тонделу».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2783

      alefreddy 1 час назад

      для ротации пойдет а вот выйдет Таварищ что делать будут

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      Рейтинг: +14775

      Skull_Boy 1 час назад

      И нахрена он Спартаку, если в клубе и так уже есть формальных 3 левых дэфа

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