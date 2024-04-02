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    «Спартак» займется поисками нового клуба для Николсона

    «Спартак» будет искать варианты для дальнейшего продолжения карьеры нападающему Шамару Николсону после его вероятного возвращения из аренды в «Клермоне».

    По данным Metaratings.ru, ямайский футболист не вписывается в нынешнюю стратегию развития красно-белых. Вероятность, что он начнет новый сезон в составе «Спартака», мала и может быть связана с отсутствием вариантов, устраивающих клуб.

    • В сезоне-2023/24 Николсон выступает в «Клермоне» на правах аренды.
    • В составе французского клуба нападающий провел 24 матча, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
    • Ранее сообщалось, что «Клермон» не будет выкупать контракт Николсона в случае вылета из Лиги 1.
    • Действующий контракт футболиста с московским клубом, по которому он получает 1,8 миллиона евро в год, истекает летом 2026 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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    02.04.2024 10:28
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    Комментарии (1)
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    моэм
    1712052854
    Николсон не вписывается в стратегию развития клуба.....я бы сказал , что пока нынешняя стратегия Спартака , больше похожа на стратегию развала и уничтожения клуба....конкретно по Николсону : , для решения таких вопросов , как вопрос с Николсоном отводится определённое время ....прошло уже два "окна " и то что вопрос не решён , означает полную профнепригодность руководства ....конечно чиновники-бараны захватили всё , не пора ли им дать пинка ?
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