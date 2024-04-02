«Спартак» займется поисками нового клуба для Николсона

«Спартак» будет искать варианты для дальнейшего продолжения карьеры нападающему Шамару Николсону после его вероятного возвращения из аренды в «Клермоне».
По данным Metaratings.ru, ямайский футболист не вписывается в нынешнюю стратегию развития красно-белых. Вероятность, что он начнет новый сезон в составе «Спартака», мала и может быть связана с отсутствием вариантов, устраивающих клуб.
- В сезоне-2023/24 Николсон выступает в «Клермоне» на правах аренды.
- В составе французского клуба нападающий провел 24 матча, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
- Ранее сообщалось, что «Клермон» не будет выкупать контракт Николсона в случае вылета из Лиги 1.
- Действующий контракт футболиста с московским клубом, по которому он получает 1,8 миллиона евро в год, истекает летом 2026 года.