«Спартак» займется поисками нового клуба для Николсона

«Спартак» будет искать варианты для дальнейшего продолжения карьеры нападающему Шамару Николсону после его вероятного возвращения из аренды в «Клермоне».

По данным Metaratings.ru, ямайский футболист не вписывается в нынешнюю стратегию развития красно-белых. Вероятность, что он начнет новый сезон в составе «Спартака», мала и может быть связана с отсутствием вариантов, устраивающих клуб.